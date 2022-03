Kiko Hernández confiesa sus sentimientos a una compañera de trabajo

Después de dejar su pasado atrás y participar en Gran Hermano, Kiko Hernándezse ha convertido en uno de los mejores tertulianos de España.

Su trabajo se basa en hacer públicas exclusivas sobre la vida de las celebrities que dejan cada día a los telespectadores con la boca abierta. También vive de comentar, con la agresividad y la mala leche que le caracteriza, la actualidad del corazón

Sin embargo, hay algo que Kiko Hernández jamás ha ofrecido a la opinión pública.

La vida privada de Kiko Hernández

Hablamos de su vida privada. El colaborador se negó desde el primer momento a hablar de sus hijas, así como de sus relaciones sentimentales, algo que la audiencia no entiende.

Después de enamorarse durante su concurso en la casa de Guadalix de la Sierra, no se ha vuelto a saber nada sobre sus relaciones amorosas. Además, Kiko Hernández confesó no sentirse atraído por nadie, afirmando incluso que se sentía “asexual”.

Pero en los últimos días la cosa ha cambiado y Kiko Hernández es protagonista de los titulares por su relación con una compañera de trabajo.

Kiko Hernández y sus sentimientos por Anabel Pantoja

Resulta difícil pensar en una relación sentimental formada por Anabel Pantoja y Kiko Hernández. Sin embargo, esto no parece tan descabellado después de las últimas informaciones que se han lanzado sobre ellos.

Tras su ruptura con Omar Sánchez, han sido varios los hombres con los que a la sobrina de Isabel Pantoja se le ha relacionado. Esta vez, le ha tocado a Kiko Hernández quien, por el momento, ni ha confirmado ni desmentido nada.

El apoyo incondicional del colaborador de Sálvame a Anabel Pantoja ha sido el motivo por el que muchos de los tertulianos han empezado a sospechar.

La fuerte relación de Kiko Hernández y Anabel Pantoja

Apoyando a Anabel en estos momentos tan delicados por los que atraviesa, María Patiño hacía una reflexión que muchos apoyaron en el plató de Sálvame.

“Kiko no es una persona excesivamente cariñosa. Y creo que, al estar pendiente de ella, Kiko para Anabel ha sido más que importante”, confesaba la tertuliana.

Terelu Campos, a favor de las palabras de su compañera, daba rienda suelta a sus pensamientos y los hacía públicos. “Siempre he pensado que a Anabel le gusta mucho como hombre Kiko Hernández", comenzaba.

"Siempre he sentido que hay una atracción mutua brutal. Para ella Kiko es mucho más importante que un simple compañero”, afirmaba Terelu.

Kiko Hernández, que en aquel momento conectaba en directo, escuchaba atento la confesión de su compañera. “Le pones muchísimo.Y a ti te pasa lo mismo, pero no eres capaz de hablar de lo que a ti te atrae”, se reafirmaba María Patiño.

La confesión sexual de Kiko Hernández

Aunque se descarta que alguno de los dos involucrados diga algo, son muchas las incógnitas que giran entorno a la vida privada de Kiko Hernández.

Las últimas confesiones que el colaborador hizo acerca de sus relaciones sexuales fueron hace ya unos meses. En ellas, afirmaba no sentirse atraído por nadie, confesando además el tiempo que llevaba sin mantener relaciones sexuales.

“Yo soy cerrado y además asexual. Soy asexual total. ¿Que surge? Pues ha surgido, pero que no hay ningún complejo ni nada", dijo entonces.

"Llevo cuatro años sin relaciones sexuales porque no me apetece. Si me apeteciera, ¿te crees que no lo haría?”, concluía Kiko Hernández.

Aunque es un tema que levanta interés en la opinión pública, se espera que Kiko Hernández y Anabel Pantoja guarden silencio. La reciente ruptura de la sobrina de Isabel Pantoja así como el delicado estado de salud del padre de esta, ha mermado su estado de ánimo.