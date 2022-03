Toñi Moreno y la mujer que le ha dejado muda tras decidir que no quiere tener novia

Toñi Moreno, periodista y comunicadora de Telecinco, se ha convertido en un personaje bastante cotizado dentro de la crónica social. Muchos medios especulan sobre su vida privada y ella conoce el peligro de permitir determinados atrevimientos, así que prefiere no esconderse. No quiere que circulen noticias falsas, motivo por el que jamás ha escondido ninguno de sus dramas.

Toñi Moreno mantuvo una relación sentimental estable con la cantante Rosana Arbelo y está historia de amor parecía ser eterna. El portal Informalia asegura que rompieron el romance porque la artista no quería instalarse en la nueva vivienda de la presentadora. Moreno se mudó a un domicilio más grande porque estaba embarazada de su hija Lola y quería que la niña creciera rodeada de comodidades.

| Europa Press

Toñi no ha vuelto a enamorarse desde que rompió con Rosana, prefiere centrarse en su trayectoria profesional y en otros asuntos personales. Se ha dado cuenta de que no quiere tener novia, al menos hasta que se presente la persona adecuada. Mientras tanto quiere enfocar sus esfuerzos en su último proyecto laboral: el concurso Secret Story, emitido en Telecinco en horario de máxima audiencia.

Toñi lleva trabajando en los medios de comunicación desde que era una niña, así que conoce su funcionamiento a la perfección. Sin embargo, hay una mujer con mucho menos experiencia que ha conseguido enmudecerla sin hacer ningún esfuerzo. Estamos hablando de Carmen Nadales, una de las concursantes más polémicas de Secret Story.

Toñi Moreno impone sus normas: “Una historia pendiente”

Toñi entró por las puertas de Mediaset España por todo lo alto y se convirtió en la sustituta de la mítica María Teresa Campos. Recordemos que la madre de Terelu presentaba un programa los fines de semana en Telecinco, pero sus responsables decidieron cerrar el espacio. Moreno tomó las riendas de Viva la Vida, un formato que ocupó el puesto que quedó libre.

La presentadora andaluza adora el mundo de la comunicación y no tiene problemas en tomar el mando de proyectos diferentes. Por ese motivo sonrió al enterarse de que iba a ser la líder de Secret Story, un concurso que pretendía revolucionar Telecinco. Lo que no imaginaba es que una mujer, en este caso Carmen Nadales, le plantase cara tan rápidamente.

Moreno fue la encargada de comunicar que Carmen había sido expulsada del concurso por órdenes de la dirección. Hizo un comentario que no le sentó bien a la participante y esta le ha pedido explicaciones delante de toda la audiencia. “Tú y yo tenemos una historia pendiente porque has dicho que te he decepcionado pues ya veremos a ver”, le ha explicado la periodista.

Toñi Moreno y su confortable vida sentimental

Toñi ha tenido el coraje de enfrentarse a Carmen Nadales, pues considera que no ha hecho un buen concurso y que debe saberlo. Este tipo de atrevimientos le han convertido en una presentadora respetada porque demuestran que tiene un criterio objetivo. No hay dudas de que está atravesando una de las etapas profesionales más potentes de su trayectoria.

Moreno rompió su relación sentimental con Rosana Arbelo cuando estaba embarazada de seis meses y su vida experimentó un cambio importante. Pero se ha dado cuenta de que no necesita la compañía de nadie para sonreír, pues es una mujer completamente independiente. En la actualidad no tiene pareja, pero es importante dejar claro que eso no es sinónimo de estar sola.

La comunicadora ha elegido no tener novia porque todavía no se ha presentado una persona que le haga vibrar como ella se merece. Lo único que está claro es que cuando encuentre el amor compartirá la noticia con el público, pues siempre ha sido muy sincera. Nunca ha escondido nada porque sabe que es la mejor forma de ganarse la confianza de la audiencia.