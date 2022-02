Anabel Pantoja, pillada besando a otro hombre mientras Omar Sánchez llora sin control

Anabel Pantoja, colaboradora habitual de Telecinco, se armó de valor para tomar una decisión importante: romper su matrimonio con Omar Sánchez.

Estaba cansada de la rutina y pensó que lo mejor para ambos eran tomar caminos separados, pero prometieron que nunca se faltarían el respeto. El canario concedió una entrevista revolucionaria y muchos piensan que la influencer se ha vengado de una forma cruel.

Anabel Pantoja ha sido pillada en una actitud comprometida con un rostro muy popular dentro del mundo del espectáculo. La tertuliana le ha dado un apasionado beso a su compañero Kiko Hernández, quien no ha dudado en aprovechar y disfrutar del momento.

Los polemistas han protagonizado una escena que pasará a la historia de la televisión, pues ninguno de los dos han tenido en cuenta la repercusión.

| Mediaset

Anabel tiene una relación especial con muchos de sus compañeros, por eso ha intentado animar a uno de ellos cuando ha recibido una mala noticia.

Estamos hablando de José Antonio Canales, quien ha sufrido una traición por parte de una “amiga especial” con la que podría haber intimado. La sobrina de Isabel Pantoja ha intentado sacarle una sonrisa al torero bailando como solo ella sabe hacerlo.

Anabel, embriagada de emoción, se ha acercado a Kiko Hernández contoneándose de una forma muy característica. El colaborador se ha puesto de pie y, tras unos divertidos movimientos, ambos se han fundido en un beso que ha llamado la atención.

El momento ha surgido en el plató de Sálvame y los espectadores del programa se han quedado sin aliento.

Omar Sánchez está atravesando una etapa complicada porque él no quería separarse de la sobrina de Isabel Pantoja. Fuentes cercanas aseguran que no para de darle vueltas a los posibles errores que podría haber cometido, pero no encuentra ninguna solución. El programa Socialité realizó una investigación del joven que actualmente está teniendo mucha repercusión.

Anabel Pantoja y su curiosa relación con Omar

Anabel ha tomado una decisión que marcará su futuro para siempre: separarse de su marido y empezar una nueva vida en solitario. Asegura que se siente cómoda, pero echa de menos a Omar Sánchez y no puede evitar acordarse de él en muchos momentos.

Este tipo de afirmaciones han hecho que el surfista se ilusione, pero Pantoja insiste en que el matrimonio está completamente roto.

La colaboradora de Sálvame quiere disfrutar de su soltería, pero garantiza que en ningún momento ha pensado en rehacer su vida sentimental. Por eso no ha tenido problema en besar a Kiko Hernández, quien lejos de sorprenderse ha continuado con el juego hasta el final.

La escena que han protagonizado en el programa vespertino ha emocionado a Omar.

El equipo de investigación de Socialité descubrió hace unas semanas que el canario no está tan bien como quiere dar a entender. Es cierto que organiza fiestas con sus compañeros, pero gran parte del tiempo parece estar ausente y lejos de sus allegados.

La situación es preocupante, aunque la sobrina de Isabel Pantoja desconoce la gravedad y actúa sin pensar en las consecuencias.

Anabel Pantoja espanta a la nueva amiga de Omar Sánchez

Anabel se ha equivocado al besar a Kiko Hernández en directo, al menos eso es lo que piensan los espectadores de Sálvame.

Minutos antes estaba hablando mal de Alexia Rivas, la nueva amiga de su exmarido Omar. La colaboradora reconoce que no aguantaría que su antiguo esposo empezara una aventura sentimental con la periodista.

Pantoja garantiza que nunca ha engañado a nadie, que no le ha sido infiel a Sánchez y que no tiene ilusión por ningún hombre. Sin embargo, con su compañero Kiko cada vez tiene más confianza y parte del público ha hecho saltar todas las alarmas.

Mientras tanto, Omar sigue luchando por pasar página y asumir el fracaso de su matrimonio.