Alba Santana se rompe al conocer el secreto de Coto Matamaoros y su madre Mila Ximénez

Alba Santana ya no puede aguantar más esta situación. Después de que se cuestionara la herencia que su padre le dejó tras su fallecimiento, la hija de Mila Ximénez ha tenido que hacer frente, una vez más, a los fantasmas del pasado de su madre.

En pleno duelo por las muertes del tenista y de la colaboradora de Telecinco, esta joven ha tenido que revivir unas duras palabras que un compañero de su madre pronunció hace unos meses.

En septiembre de 2021, y con la muerte de Mila todavía muy reciente, Coto Matamoros concedió una entrevista en la que destapó los secretos más oscuros de Mediaset España y de alguno de sus trabajadores, entre los que se encontraba la madre de Alba Santana.

El hermano de Kiko Matamoros decidió participar en el canal de YouTube de Jordi Wild, donde se despachó a gusto contra los enemigos que se había creado durante su etapa televisiva.

El excolaborador de la cadena aseguró que "en Sálvame se drogan todos", pero lo que más le impactó a Alba Santana es que a su madre también la metiera en el saco.

"Una vez me llamó drogadicto una tía con la que me habría drogado mil veces en un plató de televisión. «Hombre, yo farlopa sabía que te metías, porque te has metido conmigo, pero alucinógenos no sabía», le dije".

Alba Santana, muy impactada por las palabras de Coto Matamoros

Alba Santana no se puede creer que Coto Matamoros haya hecho pública esta información y que no haya respetado la memoria de su madre tras su fallecimiento.

El hermano de Kiko Matamoros también quiso hablar sobre su etapa en Crónicas Marcianas. El excolaborador de aquel mítico programa no tuvo reparos en lanzar sobre Mila una fuerte acusación.

"El único que se drogaba en Crónicas Marcianas era yo, y bueno, esa mujer que se murió hace poco, Mila Ximénez. De vez en cuando entraba y me decía: «¿tienes algo?», porque estaba nervios y le daba", aseguró dejando a Alba Santana sin saber qué decir.

Nadie entiende el motivo que le ha llevado a Coto Matamoros a carga tan duramente contra su excompañera y mucho menos después de ver el tuit que le dedicó tras su muerte.

"Mila merecía un homenaje más amplio que el que se le dio y la verdad que no lo entiendo. A lo mejor es porque nunca fueron capaces de darla la imagen blanca que merece", escribió a través de Twitter.

Alba Santana se entera de que hay más

Alba Santana no era consciente de la magnitud del problema. La joven se enteró gracias al testimonio de Coto de que alguno de los compañeros de su madre estaban en la misma situación que ella.

Sin ningún tipo de reparo, el tertuliano de Telecinco también cargó muy duramente contra dos de los compañeros de la exmujer de Manolo Santana.

Lydia Lozano y Jorge Javier Vázquez se convirtieron en la diana de Coto Matamoros, que no se lo pensó dos veces a la hora de acusarles de ser aficionados a las sustancias estupefacientes.

"Lydia Lozano también me acusó de drogadicto cuando le dije hasta el dosificador que llevaba en el bolso. Le dije que abriera el bolso, lo sacara, el dosificador color caramelo y se lo enseñara al público. «Y luego me llamas drogadicto otra vez, guapa»".

El presentador de Sálvame tampoco se libró de la furia de Coto. "Jorge Javier, el otro, todos son iguales y para descalificar, vienen y me dicen que soy drogadicto. Si yo he confesado que soy adicto a las drogas…", dijo dejando a Alba Santana sin palabras.