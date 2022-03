Terelu Campos se rompe al descubrir lo que podría suceder en su propia casa

En la casa de Terelu Campos se pasa por momentos delicados. Y eso que la actual colaboradora de Viva la vida ha visto como su vida profesional está mejorando por momentos.

Ha fichado para Sálvame por lo que sus minutos en televisión han aumentado y su cuenta bancaria no ha dejado de sumar ceros desde entonces. Sin embargo, en la vida de Terelu Campos hay algo más importante que el trabajo: su familia.

Terelu Campos, preocupada por su familia

La hermana mayor de las Campos tuvo un rifirrafe con su hermana, Carmen Borrego, y ambas protagonizaron fuertes encontronazos en pleno directo. Pero eso no es lo que le tiene triste a Terelu, pues afortunadamente lo han arreglado, al menos por el momento.

Lo que más le preocupa es su madre, María Teresa Campos. La veterana periodista lleva toda la semana siendo la protagonista de los titulares del corazón y de las redes sociales por sus últimas declaraciones.

María Teresa Campos pide trabajo desesperadamente

La madre de Terelu Campos lleva años sin un programa de televisión. Acostumbrada a ser la presentadora estrella de los programas más llamativos, María Teresa Campos ha sentido el olvido definitivo de la televisión en sus carnes.

Fue hace ya unos cuantos meses cuando a la presentadora le cerraron la puerta a nuevas oportunidades en Telecinco. Desde entonces, ni siquiera le llaman para colaborar. Ni de Telecinco, ni de ningún lado.

Este momento tan desagradable para ella y para su familia ha llegado antes de lo previsto. Pero la edad no perdona y Terelu Campos, así como su hermana, Carmen Borrego, lo saben.

Todos, menos María Teresa Campos, que hace tan solo unos días, pedía trabajo desesperadamente durante una entrevista con Anne Igartiburu.

Las declaraciones más llamativas

María Teresa Campos acudía al programa de Anne Igartiburu en Telemadrid, 10 momentos, donde hacía la confesión que jamás esperaba nadie escuchar.

“Necesito trabajar, aunque sea un poquito; llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. No me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño”, explicaba.

Unas palabras que dolían a Terelu Campos y que, sin ocultarlo, provocaban su llanto durante su última colaboración en Viva la vida.

Terelu Campos se rompe

Junto a Emma García, Terelu Campos no ocultaba la tristeza. Y no solo por las palabras que emitieron de su madre, sino por lo que estaba por venir. El miedo se apoderó en ese momento de Terelu Campos al escuchar al entrevistado hablar de su madre.

Al plató llegó Manuel, el hijo de Concha Velasco. Acudió al programa de Viva la vida para explicar cómo se encuentra su madre tras dejar definitivamente el teatro.

En aquel momento, Terelu Campos empatizaba con Manuel y hacía una reflexión delante de los telespectadores. “Para ellas es duro decir adiós porque el hobby de su vida ha sido su trabajo. Ha sido su pasión, se han sentido poderosas, empoderadas..Es difícil para ellas tomar la decisión”, explicaba.

Volcada en el bienestar de su madre, Terelu Campos terminaba su turno de palabra con una reflexión dedicada a María Teresa Campos.

“Tanto María Teresa como Concha teniendo ese reconocimiento en la vida social, en un teatro, en la cola del supermercado, en un restaurante… Al final tienen un reconocimiento diario", concluía.

Corren tiempos difíciles para Terelu Campos que ve como su madre pide auxilio y nadie le socorre. De lo que no hay duda es de que María Teresa Campos siempre será una de las periodistas más reconocidas de España, tenga o no trabajo.