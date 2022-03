La demoledora frase que Isabel Pantoja nunca le perdonará a Lolita

Lolita no tiene pelos en la lengua. Si algo caracteriza a la hija de la Faraona es el hecho de decir las cosas como las piense, le pese a quien le pese. Ser sinceros a pesar de las consecuencias es marca de la casa Flores, con quien sea.

Por otro lado, si hay alguien a quien la verdad ofende bastante es a Isabel Pantoja. La artista que pasa sus días encerrada en Cantora no lleva demasiado bien los comentarios sobre su vida.

Lolita e Isabel Pantoja fueron amigas. Es lógico que dos artistas de su talla coincidan en galas, teatros y eventos de todo tipo. Sin embargo, entre ellas ha habido muchas más cosas en común.

Algunas de ellas fueron bastante dolorosas para ambas y todavía hoy las recuerdan y les duelen. Principalmente a Isabel Pantoja, que a rencorosa pocos le ganan.

Lolita, en una reciente entrevista televisiva, aseguraba que hace mucho tiempo que ya no reconoce a Isabel Pantoja. "No es con la que yo hice un Rocío, con la que he comido en Cantora, con la que me he divertido...".

Esa diversión entre dos de las artistas más aplaudidas de España ni está, ni se la espera. Pantoja ya no es la misma. Además, con Lolita tiene algunas cuentas pendientes del pasado que no olvida.

Lolita e Isabel Pantoja distanciadas por el mismo hombre

Paquirri es el hombre que ha marcado la vida de Isabel Pantoja. El torero fallecido en Pozoblanco empezó una relación con Isabel Pantoja después de separarse de Carmen Ordóñez.

No obstante, entre una y otra, el padre de Fran Rivera tuvo otra relación con Lolita.

Según ha contado ella misma, empezó su romance con Paquirri cuando él todavía estaba con Carmen Ordóñez.

El torero era "guapo a reventar" y Lolita no pudo resistirse a sus encantos. Se liaron y llegaron a estar juntos durante un año y medio, cosa que ilusionó mucho a Lola Flores, la madre de la novia.

No obstante, otra mujer se cruzó en la vida de Paquirri. Ni más ni menos que una chica tímida y que cantaba como los ángeles, Isabel Pantoja.

Paquirri quedó prendado de la chica y dejó a Lolita, lo que la hizo sufrir durante mucho tiempo, ya que ella estaba realmente enamorada. A raíz de aquello, la gran Lola Flores pronunció unas palabras que aún permanecen clavadas en el corazón de Isabel Pantoja.

La frase que Isabel Pantoja reprocha a Lolita

Lola Flores era experta en hacer pública su vida: las alegrías, pero también las desgracias. Al ver a su hija abandonada por el torero, la Faraona culpó a Isabel Pantoja de aquello y le dedicó una frase que ha quedado para la posteridad.

"Te juro, y esto te lo dice una gitana, que el sufrimiento de mi hija un día como hoy lo vas a pagar toda la vida".

A juzgar por lo mal que le han ido las cosas a Isabel Pantoja en la vida, igual sí se ha cumplido la maldición de Lola Flores.

Tras la muerte de Paquirri, el dolor fue tan inmenso para todas las mujeres que habían compartido la vida con él, que el dolor las unió.

Carmina e Isabel Pantoja pronto volvieron a distanciarse incluso a pelearse. Las disputas por la herencia del torero provocaron peleas i enfrentamientos que todavía hoy en día se arrastran.

Lolita logró ser la mejor amiga de Carmina hasta su muerte y mantuvo una excelente relación también con Isabel Pantoja.

Durante estos últimos tiempos, la amistad entre ambas se ha enfriado mucho. Más por Pantoja que por Lolita, que ha sabido encontrarle un punto menos trágico y fatalista a la vida.