'Cuando Isabel Pantoja entró en prisión, me di cuenta que la quería muchísimo más'

Sálvame ha intentado darle un giro definitivo a sus maltrechas audiencias recuperando un formato que fue un éxito hace muchos años. Y ha echado mano de un familiar de Isabel Pantoja para reflotar su bajón de audiencia.

El programa de Mediaset ya no sabe qué hacer para que la audiencia, que tan fiel fue en sus primeros años, vuelva a darles crédito. Por tanto, la dirección ha creído conveniente recuperar La Caja, aquel espacio de los viernes en las que los colaboradores de Sálvame y algún que otro famoso se abrían en canal.

Lo hacían dentro de un enorme caja cuadrada en la que solo había un sofá y una gran pantalla. Lo que ha hecho hoy Sálvame es intentar darle otro aire al programa hablando de las intimidades de sus colaboradores. Y hoy le ha tocado el turno a Anabel Pantoja.

Anabel se abre en canal en 'La Cápsula' hablando sobre Isabel Pantoja

La sevillana ha sido la primera en sentarse en el sillón de La Cápsula. Un refrito de La Caja que no he recibido demasiadas buenas críticas cuando el programa ha anunciado su emisión.

Este lunes, Anabel Pantoja regresaba tras 12 días fuera del espacio de Telecinco debido a los cuidados que le ha estado dando a su padre enfermo en un hospital de Sevilla.

| Mediaset

Con la vuelta de Anabel, el programa de La Fábrica de la Tele esperaba recuperar parte de su crédito perdido. De lo contrario, los jefazos de la cadena se verán obligados a cerrar de forma definitiva uno de sus espacios más veteranos.

El caso es que en los primeros minutos de La Cápsula, Anabel Pantoja ha repasado en vídeo varios episodios de su vida. Hablamos de aquellos años en los que su tía Isabel Pantoja estuvo en prisión por el caso Malaya.

Anabel ha sido preguntada por Jorge Javier sobre cuál ha sido su relación con la tonadillera y por qué tienen esa conexión tan especial. La joven ha sido tajante cuando le han preguntado qué sentía al ver las imágenes de su entrada en la cárcel. Allí acudió muchos días cuando su tía estuvo privada de libertad.

En un primer momento, Anabel no ha querido responder a ninguna cuestión sobre este asunto. Pero, finalmente, se ha armado de valor y ha declarado que desde que su tía entró en la cárcel, el cariño por ella creció aún más.

"¿Qué era más dura, la entrada o la salida?", le preguntaba Jorge Javier, a lo que Anabel ha sido muy contundente, a priori. "No voy a hablar de esto, no lo he hecho nunca, eso se lo preguntáis a sus hijos o a ella misma. Son las cosas íntimas de la persona que adoro, y además en un momento duro, no voy a meter el dedo en la llaga".

"Al entrar en prisión, me di cuenta de que la quería muchísimo más"

"Eso se queda en mi corazón, y ya está", decía. "¿Podrías decir que has aprendido algo de aquellos años?", preguntaba el catalán. "Pues sí, si sabía que la quería, ahí me di cuenta de que la quería muchísimo más", respondía la influencer sevillana.

| telecinco

"Yo vi que ella había estado toda la vida para nosotros, y de alguna manera tenía que estar ahí, y ahí la quería más. Quería que pasaran los días, los meses. Pero, para mí, es un recuerdo que quiero sacar de mi cabeza para siempre y, es más, intento no acordarme nunca".

"Ojalá hubiera podido hacer algo más, hice lo que estuvo en mis manos", proseguía. "¿Qué hubieras estado dispuesta a hacer?", le preguntaba Jorge.

"Pues no separarme de ella. Estuvimos cuidando de quien teníamos que cuidar, así lo quería ella y así lo hicimos", sentenciaba la sevillana.