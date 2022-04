Terelu Campos habla por primera vez de su relación con Alberto

Terelu Campos es una de las celebridades que más años lleva acaparando la atención de la prensa rosa. Su llegada al mundo de la televisión fue llamativa y divertida, nada que ver con la posición en la que se encuentra ahora.

Una colaboradora de prestigio, con un alto nivel en profesionalidad y con capacidad de tener un sueldo alto por ser quien es. Todo esto es indudable, pero hay algo que desde que Terelu forma parte de la televisión ha seguido igual: los rumores sobre sus relaciones sentimentales.

Además de ser una excelente tertuliana, Terelu Campos se ha convertido en una celebritie más de la que hablar. Y prueba de ello son las portadas que ha protagonizado, no solo hablando de su hermana o madre, también de sus parejas.

Aunque lo niegue, los hombres han sido y serán muy importantes en su vida. Sin embargo, hace ya tiempo que aseguró estar muy a gusto consigo misma, sin tener a nadie al lado.

Por eso, la hermana de Carmen Borrego es hoy más protagonista que nunca. Hace tan solo unas horas, en su sección para la revista Lecturas, dedicaba unas bonitas palabras a Alberto.

Pero ¿quién es y por qué Terelu ha hablado de él públicamente?

Terelu Campos habla por primera vez de Alberto

Terelu Campos no acostumbra a hablar públicamente de su vida más íntima. Pero esta vez lo ha hecho con Alberto Díaz y la expectación ha sido máxima.

Sin embargo, esta confesión en forma de opinión en una revista no trata del amor ni el desamor. Alberto Díaz ha formado parte durante años de la vida profesional de Terelu.

Se trata del que fuera, durante mucho tiempo, uno de los directores de Sálvame. Hace unos días, este era noticia por su despido fulminante del programa de Telecinco.

Y como tal, Terelu Campos ha querido rendirle homenaje. No ha sido un homenaje normal, con dosis de pelotismo a la que nos tienen acostumbrados la mayoría de los colaboradores del programa.

Esta vez, Terelu ha sacado los trapos sucios, esos que no se ven cuando se encienden los focos. La colaboradora ha dejado muy claro el momento tenso que atravesó con Alberto.

Terelu Campos saca sus trapos más sucios

Asegurando que fue Alberto el que mejor se portó durante su segunda enfermedad, Terelu ha hecho público el gran problema que tuvo con él.

“La vida nos llevó a distanciarnos y a tener no solo un distanciamiento, sino un malestar”, explica. Aunque no entra en detalles, Terelu confiesa que lo peor llegó cuando fichó por Sálvame Lemon Tea.

“Me comunican que Alberto será el que mayoritariamente dirija el programa. En ese momento tuve intranquilidad porque era consciente de que no teníamos una relación fluida”, confiesa.

Todo terminó estallando

Terelu Campos asegura que expresó este malestar a sus más íntimos y que este problema llegó a afectarle en lo personal.

No obstante, todo se solucionó con una conversación de la que ahora, Terelu, no se arrepiente.

“Alberto y yo nos sentamos cara a cara y fuimos muy sinceros. Al final no había pasado nada, no voy a mentir. No me importa decir que he podido equivocarme”, concluía Terelu.

Esta confesión no ha hecho más que poner en el punto de mira a Alberto Díaz. Hace unas horas se hacía pública su relación con una colaboradora de Sálvame.

Alberto, el director más desconocido

Alberto Díaz siempre ha acompañado a David Valldeperas en su aventura dirigiendo Sálvame. Pero el fin del programa tenía que llegar, y este bajón mediático no ha hecho más que ponerle en el punto de mira.

Sobre todo, después de conocerse su relación sentimental con Cristina Soria, la asesora y coach del programa. Ahora que todo ha llegado a su fin, el futuro profesional de Alberto aún se desconoce.