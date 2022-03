Cristina Soria, psicóloga de Sálvame, cambia al conocer al enemigo de Antonio David

Cristina Soria, la psicóloga más famosa de la pequeña pantalla, ha recibido una noticia que consideraba imposible. Su marido Alberto Díaz, uno de los directores de Sálvame, abandonará el programa para empezar una nueva aventura profesional.

Óscar Cornejo, el gran enemigo de Antonio David Flores, ocupará este puesto e intentará recuperar el éxito que ha perdido el citado espacio televisivo.

Cristina Soria lleva mucho tiempo trabajando en Sálvame y en Sábado Deluxe, así que ha demostrado con creces que se merece el puesto que ocupa. Sin embargo, todavía hay muchos espectadores que piensan que han apostado por ella por mantener una relación sentimental con Alberto Díaz.

La experta en lenguaje no verbal ha hablado sobre este tema en más de una ocasión para mostrar su descontento.

Cristina es consciente de su talento y no comprende por qué recibe ciertas críticas, a pesar de que ya está acostumbrada. “Me aburre tanto, creo que nadie te mantiene en un medio si no vales y menos en la televisión, donde el minuto es de oro. Yo podría ser la mismísima hija del director general que si por contenido no funcionara no me iban a mantener”, desliza bastante molesta.

Cristina ya no será mujer del director de Sálvame porque este puesto lo ostentará Óscar Cornejo, dueño de la productora La Fábrica de la Tele.

Esta empresa, según Antonio David Flores, ha ingresado grandes sumas de dinero por medio de estrategias poco lícitas. El diario La Razón asegura que los propietarios de la entidad ganaron 50 millones de euros en uno de sus ejercicios fiscales.

Cristina Soria, obligada a cambiar de vida

Cristina experimentará ciertos cambios en su vida profesional, pues deberá rendir cuentas ante un nuevo jefe mucho más poderoso: Óscar Cornejo.

El productor es el gran enemigo de Antonio David y supuestamente ha ganado mucho dinero gracias a él. Ambos están inmersos en una batalla legal que parece interminable y que ha dividido a la audiencia en dos bandos.

Soria tiene dos hijos con Alberto, quien hasta hace unos días era uno de los hombres más poderosos de Telecinco.

El antiguo director de Sálvame abandonará el programa vespertino a principios de abril para emprender una aventura profesional misteriosa. Ningún medio ha averiguado en qué consiste este proyecto, pero la revista Semana ha corroborado su existencia.

David Valldeperas, compañero de Alberto, seguirá su mismo camino y ha hablado con la revista Semana para explicar lo que sucede. “Salimos del programa para hacer otras cosas”, declara David intentando zanjar la polémica. Sin embargo, la tormenta mediática no ha hecho más que empezar porque Óscar es una persona bastante controvertida.

Cristina Soria está cansada: “Facilona y analfabeta”

Cristina seguirá trabajando en Sálvame, al menos ningún periodista ha informado de lo contrario. Óscar Cornejo, el nuevo director del programa, ha apostado por ella porque sabe que tiene mucho talento. Esto demuestra que nunca le contrato por estar relacionada con Alberto Díaz.

Soria concedió una entrevista para explicar que estaba cansada de justificarse, pues su carrera profesional estaba por encima de las críticas.

“Eso de que soy mujer de Alberto es la crítica más facilona y analfabeta”, deslizó bastante indignada. A partir de este momento su trayectoria ha cambiado, pues ahora su jefe será Óscar, el gran enemigo de Antonio David Flores.

“Sálvame es una terapia de grupo que le es muy útil al espectador. Seguimos dando noticias de famosos, pero el porcentaje se ha reducido mucho y lo ha ganado nuestros tertulianos”. Estas palabras de Cornejo explican la esencia del programa, un programa que ha hecho historia en televisión.