Pepe Navarro recibe el apoyo que deja a Ivonne Reyes hundida

No hay duda de que Pepe Navarro está pasando por uno de los peores momentos de su vida, y mira que los ha tenido complicados. Este conocido presentador de televisión lleva más de 20 años luchando contra Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo Alejandro.

Y aunque este era un tema que parecía que había pasado a la historia, su última intervención televisiva ha conseguido avivar, aún más, la llama del conflicto.

| Telecinco

Ahora, ha salido a la luz el testimonio de Vanessa Martín, la mujer con la que Pepe Navarro estuvo saliendo durante dos años y con la que tuvo varios problemas legales en el pasado.

"Me dio una paliza. Me cogió del cuello para detenerme, casi me ahoga. Me dio patadas, puñetazos y me dejó la cara rota. Cuando vio que no podía respirar, paró", aseguró esta mujer en el Deluxe.

Tras estas declaraciones y las palabras que Ivonne Reyes le ha estado dedicando en los platós de televisión, la imagen de Pepe Navarro ha quedado por los suelos. Por eso, su exmujer Eva Zaldívar no se lo ha pensado dos veces a la hora de salir en su defensa.

▶️ Alejandro Reyes abandona España por miedo a Pepe Navarro

Pepe Navarro no está solo

Pepe Navarro siempre ha sido tachado como un hombre muy temperamental. Y, aunque hasta ahora Ivonne Reyes había sostenido que jamás le había puesto una mano encima, las declaraciones de Vanessa Martín han vuelto a sembrar la duda sobre el carácter del comunicador.

Este martes, 19 de abril, Sálvame emitió unas declaraciones de Eva Zaldívar en las que no dejaba en muy buen lugar a la madre de Alejandro Reyes. La exmujer de periodista no dudó en arremeter contra la modelo para defender al padre de sus hijos.

| Telecinco - GTRES

"La que es mala y miente es ella. Le vamos a poner una demanda por poner en duda la paternidad de mi hijo", aseguró muy tajante.

Cuando Kike Calleja le preguntó por la intervención telefónica de Pepe Navarro en Viva la vida, la mujer dejó claro que no quería opinar sobre el tema.

"No voy a entrar en si perdió los papeles o no. Ella también pierde los papeles muchas veces... Esto ya es muy cansino. Son muchos años y muchas veces uno pierde la paciencia", apuntó. "Hay mujeres buenas y mujeres malas".

Para finalizar, Eva quiso enviarle todo su cariño al padre de sus hijos. "Tiene todo mi apoyo como padre, que es de mis hijos y como familia que somos. Seremos familia toda la vida".

Pepe Navarro mantiene una muy buena relación con su exmujer

A día de hoy, Pepe Navarro mantiene una muy buena relación con la madre de sus hijos. A pesar de que llevan más de dos décadas separados, ambos siguen defendiendo su núcleo familiar.

"Ya han pasado 20 años, tenemos unos hijos maravillosos, pasamos Navidad juntos...". Eva Zaldívar aseguró que era "lo normal en una pareja que se ha separado hace ya muchísimo tiempo".

| Europa Press

"Ellas dicen que el verdadero Pepe Navarro es el que vimos el otro día", dejó caer el reportero de Sálvame, intentando retomar el tema. "A eso se puede contestar que la verdadera Ivonne Reyes es la que vemos en televisión", respondió la exmujer de Pepe Navarro muy tajante.

La entrevistada quiso dejar claro que no existe ningún pacto entre ella y el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi. "No existe ningún pacto ni a mí me ha puesto un piso. Cada vez que hablo no es que me hayan pagado... Eso son tonterías".

Zaldívar no se quiso despedir de las cámaras de Sálvamesin antes tenderle, nuevamente, la mano a Alejandro Reyes: "Cuando quiera puede llamarnos y contar con nosotros para lo que quiera".