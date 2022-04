Pepe Navarro le manda un mensaje directo al hijo de Ivonne Reyes

Pepe Navarro no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra contra Ivonne Reyes. Desde hace años, estos dos rostros conocidos de la televisión de nuestro país han protagonizado una complicada guerra que parece no tener fin.

Y todo a raíz de la paternidad de Alejandro Reyes. En 1995, el periodista conoció a la venezolana en el concurso El juego de la oca. A partir de entonces, comenzaron a tener una relación más estrecha e íntima.

Aunque no fue hasta 1999 cuando todo saltó por los aires. A finales de ese año, la modelo apareció en las portadas de Interviú y de Man anunciando su embarazo. Este negocio despertó los rumores sobre quién era el verdadero progenitor del bebé.

A pesar de que Pepe Navarro siempre sostuvo que él no era su padre, finalmente la Justicia dio la razón a la modelo; ya que el presentador se negó, hasta en cuatro ocasiones, a someterse a las pruebas de paternidad.

Ahora, y lejos de permitir que este tema caiga en el olvido, el comunicador ha regresado con la pistola cargada. El pasado mes de noviembre, Navarro acudió al plató del Deluxe con la prueba definitiva que demostraría que el actor no es hijo suyo.

Pero llevó consigo algo más. Pepe Navarro tiene claro que la gran víctima de esta guerra es, sin duda, el joven. Por eso, no quiso dejar pasar la ocasión de enviarle un mensaje.

Pepe Navarro y su demoledor testimonio contra Ivonne

Pepe Navarro quiere zanjar este tema de una vez por todas, por eso no encontró otra salida que acudir al Deluxe para aclarar todo lo que se ha dicho sobre su relación con Ivonne Reyes.

Este mítico presentador de televisión aseguró que la modelo lleva años mintiendo sobre su relación. En el juicio por la paternidad, la venezolana afirmó que su romance duró unos cuatro años, algo con lo que él no está de acuerdo.

El periodista sostiene que su aventura tan solo fue de dos años; algo de lo que Pepe Navarro no está muy orgulloso. Durante este tiempo, el hombre mantuvo ese affaire en paralelo con su matrimonio con Eva Zaldívar.

"Era una relación que a mí me dolía, me sentía culpable. No estaba bien con esa doble vida y no estaba dispuesto a seguir. Yo nunca me enamoré, quería a Eva", aseguró el invitado.

Durante su intervención en el programa, Pepe Navarro también quiso desmentir otras de las mentiras que Ivonne había contado ante el juez. "No ha contado ni una sola verdad en las imágenes del juzgado".

Según el presentador, no es verdad que la modelo intentó suicidarse con pastillas ni que tenía la casa vigilada con micrófonos. También aseguró que él nunca estuvo obsesionado con ella.

Pepe Navarro manda un recado a Alejandro

Pepe Navarro no quiere hacer daño a Alejandro Reyes, pero no está dispuesto a cargar con una paternidad que, según él, no le pertenece y que le "endosaron" sin pruebas.

"Con toda certeza, el hijo de Ivonne Reyes no es mío". Esto es algo que el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi lleva 20 años sosteniendo. Y es que, a pesar de haber recurrido la sentencia, a ojos de la justicia sigue siendo el padre de este joven.

"Decidí no hacer la prueba de paternidad por dignidad, le envié un folio con todos los motivos al juez. Fue una cabezonería mía. Me equivoqué, me tendría que haber hecho esas pruebas", confesó en su intervención en el Deluxe.

Pepe Navarro no quiso abandonar las instalaciones de Mediaset sin antes mandar un mensaje a su hijo, legalmente hablando. "La gran víctima es Alejandro Reyes. Es adulto y necesita ya saber la verdad, tener una tranquilidad. Lo va a pasar fatal con esa mochila encima…".