La madre de los hijos de Pepe Navarro manda un mensaje a Alejandro Reyes

Pepe Navarro está ya muy cansado, y no es para menos. Y es que, después de 23 años, la guerra contra Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo sigue más viva que nunca.

Desde que decidió romper su silencio, el pasado mes de noviembre en el Deluxe, el presentador se ha vuelto a convertir en uno de los protagonistas indiscutibles de la prensa del corazón.

| Trendings

Harto de todas las mentiras que, según él, está contando la venezolana por los platós, ha decidido no callarse ni un segundo más.

Este fin de semana, Pepe Navarro perdió los papeles en Viva la vida tras escuchar las declaraciones de la madre de Alejandro Reyes.

"Hay unos detectives que ella contrató para quitarme el ADN, y ese ADN demuestra que su hijo no es mi hijo […] Es muy grave lo que está pasando, no es una broma, vosotros os lo tomáis a broma y no es una broma".

Ahora, su exmujer ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido conceder una entrevista al portal de noticias Chance. Durante esta charla, la mujer ha querido mandar un contundente mensaje al exsuperviviente.

▶️ Ivonne Reyes admite que tiene miedo de Pepe Navarro y toma una drástica decisión

La exmujer de Pepe Navarro tiene un claro mensaje para Alejandro Reyes

Pepe Navarro siempre se ha mostrado muy tajante con el tema de su paternidad. Y, aunque no está dispuesto a hacerse cargo de un hijo que, según él, no es suyo, lo cierto es que durante todos estos años ha intentado mantener una buena relación con Alejandro.

O, por lo menos, así lo ha expresado Eva Zaldívar. En su entrevista con el portal de noticias Chance, la exmujer del presentador de televisión ha asegurado que, en estos últimos 20 años, siempre han intentado tender una mano al actor.

| Telecinco - GTRES

“Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer como familia para tender una mano a Alejandro. En su día hace años lo llevamos por la vía judicial, ahí están los mensajes y el acercamiento que intentamos para tender unas manos y unos puentes”, ha asegurado.

Lo que sí tiene claro es que no está dispuesta a dar explicaciones "cada vez que Ivonne se siente a hablar porque se inventa muchas cosas".

Por otra parte, la madre de los hijos de Pepe Navarro ha querido aclarar otra de las polémicas del momento: la prueba de ADN. Hace unos días, Ivonne Reyes aseguró en Ya son las ocho que Alejandro había tomado la decisión de no someterse a la prueba.

"Este hombre sería capaz de manipular las pruebas, pero es que, aparte de que yo no quiero, mi hijo tampoco quiere hacérselas", afirmó la modelo. "Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo. Pepe quedó en ver a Alejandro y le dejó tirado".

| Europa Press

Ahora, Eva ha tenido la oportunidad de responder a la venezolana. "Su padre nunca desapareció, ni sus hermanos ni yo. Los puentes se tendieron, se intentó y no voy a entrar en lo que ella piense o diga o su hijo".

Para finalizar, esta mujer ha querido mandar un contundente mensaje al hijo de Pepe Navarro. "Alejandro cuando quiera puede llamarnos y puede contar con nosotros para lo que quiera. Ya se le tendieron las manos y ya lo sabe él".

"Tengo la conciencia tranquila. He hecho todo lo posible por Alejandro, que no tiene nada que ver en esto. No ha podido ser, respeto la decisión de él".

Eva Zaldívar siempre ha sido un apoyo para Pepe Navarro

Si hay algo de lo que Pepe Navarro puede presumir, a día de hoy, es del apoyo incondicional que recibe de la madre de sus hijos. A pesar de llevar más de 15 años separada, Eva Zaldívar siempre ha estado al lado de su exmarido.

Durante la entrevista con este medio, la mujer ha salido en defensa del periodista. Y es que, a raíz de su polémica llamada a Viva la vida, muchas personas, entre ellas Ivonne Reyes, han tachado al presentador de temperamental.

La exmujer de Pepe Navarro considera que es normal, de vez en cuando, perder los papeles cuando estás pasando por un momento de mucha tensión.

| Europa Press

"No voy a entrar en sí perdió los papeles o no. Ella [Ivonne Reyes] también pierde los papeles muchas veces. No voy a entrar a juzgar lo que hace cada uno en televisión", ha comenzado explicando.

"Esto ya es muy cansino y muchas veces uno pierde la paciencia. Hay muchas mujeres malas, no solo los hombres son malos. Yo apoyo lo que tengo que apoyar. Soy mujer también, pero cada vez que abro la boca parece que apoyo al padre de mis hijos y yo …".