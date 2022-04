El hijo de Ivonne Reyes mueve ficha tras escuchar qué hizo su padre Pepe Navarro

Pepe Navarro está viviendo un auténtico infierno. Y es que quién le iba a decir a él que su polémica entrevista en el Deluxe iba a abrir la caja de Pandora.

El pasado mes de noviembre, el padre de Alejandro Reyes acudió al programa presentado por Jorge Javier Vázquez para enseñar las pruebas que demostrarían que este joven actor no es hijo suyo.

Tras esta visita, Ivonne Reyes decidió no esconderse más y dio la cara públicamente. Primero lo hizo a través de su abogada, aunque meses más tarde fue ella misma la que salió públicamente a responder a Pepe Navarro.

| GTRES

El presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi tuvo que hacer frente al duro testimonio de la venezolana. Lo que no se esperaba es que su intervención en el Deluxe le iba a traer graves problemas.

Aprovechando la ocasión, Paloma García Pelayo volvió a sacar a la luz uno de los episodios más oscuros del comunicador. Durante esta velada, la periodista recordó la sentencia que condenaba al presentador por lesiones a una mujer.

Ahora, Alejandro Reyes ha tomado una determinación con su padre tras escuchar el desgarrador testimonio que esta mujer ha estado guardado durante todo este tiempo.

Pepe Navarro, entre las cuerdas

Alejandro Reyes no se puede creer lo que acaba de escuchar de su padre. Y es que el joven se acaba de dar cuenta de que su madre no ha sido la única mujer que ha vivido una pesadilla al lado de este reconocido periodista.

Este viernes, 8 de abril, Vanessa Martín, la que fuera pareja de Pepe Navarro, acudió al plató del Deluxe para contar el "infierno" que vivió junto a él durante los dos años y medio que duró su relación.

| Europa Press

La invitada conoció al comunicador cuando tan solo tenía 22 años, y fue en ese momento cuando comenzó su calvario. Y es que, poco después de comenzar su romance, la mujer se quedó embarazada. Algo que no le gustó demasiado al padre de Alejandro Reyes.

"Empecé a ir a un ginecólogo amigo de Pepe Navarro y me dijeron que el feto era extrauterino. Pero me di cuenta de que este señor nunca me citaba en horario de consulta, no me daba documentación ni me hacía ecografías. Estaba claro de que no quería dejar huella de mi embarazo", aseguró Vanessa.

La mujer aseguró que, tanto el doctor como el propio periodista, le recomendaron abortar por su bienestar, pero antes de tomar cualquier decisión optó por buscar una segunda opinión.

"Comienzo a sospechar. Empiezo a informarme y decido ir a una clínica privada sin decirle nada. En ese momento me encuentro que el feto está bien, pero parece ser que las prácticas no han sido las más habituales y que el feto no tiene sonido del corazón y me tienen que meter en quirófano para sacarlo, porque mi vida puede correr peligro".

| Europa Press

Aunque, según la expareja de Pepe Navarro, lo peor sucedió después de este episodio. "Se me echó encima y me tuvo retenida en la casa durante horas", aseguró. "Me dio una paliza. Me cogió del cuello para detenerme, casi me ahoga. Me dio patadas, puñetazos y me dejó la cara rota. Cuando vio que no podía respirar, paró".

A pesar de los años, Vanessa Martín no consigue borrar este traumático episodio de su cabeza. "Me dijo que me lo había buscado. Él era consciente de lo que había pasado porque no estaba borracho. Pasó porque le dije que le dejaba".