Belén Esteban ya no puede esconder más las novedades del embarazo

Belén Esteban,la expareja de Jesulín de Ubrique, ya no puede ocultar más el misterio en su casa. El torero fue como invitado a El Hormiguero, presentado por Pablo Motos en Antena 3.

Allí, explicó cómo había sido su experiencia en El Desafío, un concurso donde los participantes deben superar varias pruebas.

La expareja de Belén Esteban está muy contenta con su paso por el programa. Además, le hizo mucha ilusión ver a su mujer, María José Campanario, disfrutando en la competición junto a él.

"Me sorprendió, la verdad, porque no lo esperaba. Sabía que ella estaba allí, pero no que iba a hacer la prueba, ni que iba a concursar, ni nada. Me alegré mucho, qué te voy a decir de mi mujer", confesó Jesulín de Ubrique.

Belén Esteban se interesa por el bebé de su exmarido

El presentador no solo le ha preguntado por los asuntos profesionales, pues Pablo Motos ha querido que el exmarido de Belén Esteban hablara sobre la situación de su esposa actual. Aunque no quería desvelar mucha información sobre el embarazo de su mujer, Jesulín de Ubrique ha expresado la emoción que siente por el bebé que espera.

La odontóloga presume orgullosa de su tercer hijo en las imágenes difundidas por Sálvame. Le sienta de maravilla la barriga, que no fue noticia hasta el pasado diciembre, cuando la pareja la hizo pública.

"Va estupendamente, gracias a dios", ha asegurado el torero. El exmarido de Belén Esteban ha contado que la noticia del embarazo fue una sorpresa para todos los de la familia.

El embarazo que sorprende a Belén Esteban

No tenían pensado ampliarla, ya que todos sus hijos se encuentran en la adolescencia. "Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14", explicaba Jesulín.

Sin embargo, la tertuliana se ha enterado de algo que la pareja quería mantenerlo en secreto hasta el final del embarazo. En El Hormiguero, el torero ha revelado el sexo del bebé sin querer. "Ya está en la recta final y casi es un niño de El Desafío", ha manifestado haciendo referencia al estado de su mujer y del bebé.

Belén, decidida a denunciar a un colaborador

Aunque se ha alegrado al escuchar la revelación del sexo, la colaboradora no ha dejado pasar su enfado. "Quiero saber quién me ha traicionado", declaró la madre de Andrea Janeiro.

Sálvame ha publicado una serie de fotografías, en las que Belén Esteban disfrutaba de un pequeño descanso junto a su marido, Miguel Marcos. "Lo único que voy a decirle a la dirección del programa es que quiero los datos de esta persona", manifestó la tertuliana.

La exmujer de Jesulín de Ubrique está muy indignada porque ella pagó al hotel para que no saliera ninguna foto de sus vacaciones en Benidorm.

"No pasa nada porque no hago nada malo. Estaba comiendo, bebiendo y tomando el sol... como si me hubiese estado rascando el 'pepe'. ¡Para eso estoy de vacaciones!", ha dicho Belén Esteban. "Yo me voy a un hotel pagando, no por la cara, para que no pase esto. Es alucinante", añadía molesta.

Concluyó dedicándole unas palabras al presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. "Es muy triste, pero lo mejor es irte fuera de España, donde no te conozcan". La exmujer de Jesulín de Ubrique estaba disgustada con la poca discreción de las personas.