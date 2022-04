Alejandro Reyes le comunica a su padre Pepe Navarro su decisión final

Alejandro Reyes no ve el día en el que se termine su guerra contra Pepe Navarro. Y es que durante toda su vida, este joven ha tenido que vivir con la incertidumbre de quién es su verdadero padre.

Y aunque la justicia adjudicó su paternidad al presentador, este es un tema que a día de hoy sigue creando polémica. Más de 20 años han pasado desde el nacimiento de este joven actor y todavía sus progenitores no han conseguido firmar la paz.

| Europa Press

Pero lejos de aceptar una paternidad que, según él, no le pertenece, el comunicador acudió al plató del Deluxe para dejar este tema zanjado de una vez por todas. El pasado mes de noviembre, Pepe Navarro llevó consigo la prueba definitiva que demostraría que Alejandro Reyes no es hijo suyo.

Tras esta visita, Ivonne Reyes decidió no esconderse más y optó por responder de la misma forma al supuesto padre de su hijo. Ahora, la venezolana ha contado en el plató de Viva la vida la decisión que ha tomado el actor en relación con este tema.

Alejandro Reyes está muy cansado

A Alejandro Reyes todo este tema le está superando, por eso ha decidido poner punto y final a la historia. Después de renunciar a la pensión de paternidad que por ley le pertenecía, el hijo de Ivonne Reyes ha tomado la decisión de no someterse a la prueba de ADN que podría poner fin a su sufrimiento.

Este domingo, 17 de abril, la modelo contó en Viva la vida los motivos que tiene su hijo para no hacerse a esta prueba. "A vosotros os sorprende ver a este Pepe. A mí no me sorprende, yo sé cómo es realmente este señor", aseguró en un principio.

| Europa Press

"No me fio de él, no sé de qué pudiera ser capaz. Este hombre sería capaz de manipular las pruebas, pero es que, aparte de que yo no quiero, mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas", contó la madre de Alejandro Reyes a continuación.

"Para él fue muy doloroso hablar con su padre y no quiere volver a pasar por lo mismo. Pepe quedó en ver a Alejandro y le dejó tirado. Mi hijo se ha preguntado durante mucho tiempo por qué su padre no le quería... Ahora ya no se lo pregunta".

Alejandro Reyes escucha a su padre en 'Viva la vida'

La decisión de Alejandro Reyes salió a la luz tras escuchar las últimas declaraciones de su padre. El presentador de televisión entró telefónicamente en Viva la vida para quejarse, una vez más, del trato desigual que estaba recibiendo por parte del programa.

El periodista no se lo pensó dos veces a la hora de reprocharle a Ivonne Reyes las palabras que le estaba dedicando en directo. Además, también quiso aprovechar la ocasión para criticar a la cadena por permitir que la modelo siga "contando mentiras" en sus programas de televisión.

"Es auténticamente deleznable cómo estáis haciéndole el coro a esta señora que sabéis que ha mentido", dijo el padre de Alejandro Reyes, muy molesto.

| Europa Press

"Hay unos detectives que ella contrató para quitarme el ADN, y ese ADN demuestra que su hijo no es mi hijo. Va a tener que hablar ante un juez para contarle eso. Es muy grave lo que está pasando, no es una broma, vosotros os lo tomáis a broma y no es una broma".

Aunque la cosa se empezó a tensar cuando Emma García decidió intervenir en su discurso. La presentadora aseguró que allí "no hacen el coro a nadie", simplemente se dedican a escuchar lo que sus invitados tienen que contar.

"Dejar hablar a esa señora con la documentación que tenéis, no es posible", le reprochó Pepe Navarro tanto al formato como a la propia cadena.