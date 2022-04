El hijo de Ivonne Reyes se entera de lo que hizo su padre durante el embarazo

Ivonne Reyes está harta a que se siga cuestionando la paternidad de Alejandro Reyes. Después de una larga lucha contra Pepe Navarro, la venezolana consiguió que la Justicia reconociera al presentador como padre de su hijo.

A pesar de ser una sentencia firme, el comunicador no está dispuesto a que este tema se quede sin resolver. El pasado mes de noviembre, la modelo se volvió a convertir en el centro de todas las miradas tras la última entrevista de Navarro.

El presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi acudió al plató de Sálvame con la prueba definitiva que dejaría claro que él no es el padre de Alejandro. Para ello, llevó el resultado de unos análisis que demostrarían que el joven no comparte su ADN.

Desde entonces, tanto Ivonne Reyes como su hijo ha estado muy presentes en la prensa del corazón. Hace unas semanas, la venezolana acudió a este mismo programa para responder al padre de Alejandro.

Lo que no se esperaba Pepe Navarro es que la visita de la modelo le iba a perjudicar más de la cuenta. Y es que una pregunta de Paloma García Pelayo volvió a sacar a la luz uno de los episodios más oscuros del presentador.

Ivonne Reyes se pronuncia sobre este episodio

Ivonne Reyes siempre había optado por no hablar sobre este complicado episodio en la vida de Pepe Navarro, pero una pregunta de Paloma García Pelayo ha hecho que se pronuncie al respecto.

La periodista quiso recordar la sentencia que condenaba al presentador por lesiones a una mujer, algo que Pepe siempre ha negado públicamente.

Esta persona a la que la colaboradora de Sálvame hizo referencia es Vanessa Martín, una mujer con la que el presentador mantuvo una relación de tres años. Tras finalizar su romance, la mujer decidió acudir a los tribunales para denunciarle por "agresión y amenazas".

Hasta ahora, tan solo hemos conocido una parte de la historia, pero este viernes 8 de abril, por fin se van a despejar todas las dudas. Y es que Vanessa ha decidido no callar más y va a acudir al plató del Deluxe para contarlo todo.

Durante la emisión de Ya son las ocho, Ivonne Reyes ha querido mostrarle todo su apoyo a la expareja de Pepe Navarro. "El relato de esta historia es bastante fuerte, es todo muy feo. Por mi parte, todo el apoyo a Vanessa, sé detalles, pero falta mucho, hay mucho en esa historia".

"Hay cosas que coinciden mucho en la forma de actuar de este hombre. Nos va a sorprender todo, pone los pelos de punta… Cómo ocurrió todo, lo que cuenta… Es espeluznante", ha asegurado la colaboradora del formato.

El hijo de Ivonne Reyes se entra de lo que hizo su padre

Ivonne Reyes siempre ha querido proteger a su pequeño, por eso nunca le ha contado uno de los peores momentos que vivió junto a este conocido presentador de televisión.

Este jueves, 7 de abril, la madre de Alejandro Reyes acudió al plató de Ya son las ocho en condición de colaboradora. La venezolana tuvo la oportunidad de opinar sobre el duro testimonio de Vanessa Martín.

Tras mostrarle todo su apoyo a esta mujer, su compañero Antonio Rossi quiso dar un paso más. El presentador quiso saber si ella alguna vez había tenido "miedo" del presentador.

Sin pensárselo dos veces, Ivonne Reyes le respondió haciendo público un duro episodio que vivió con Pepe Navarro cuando estaba embarazada de su hijo Alejandro.

"Afortunadamente, nunca he pasado por esa situación. Pasé miedo por sus reacciones, la forma de hablar, cómo nos trataba, los modos… La forma de hablar de Pepe es muy autoritaria, pero nunca tuvimos que pasar por eso", dejó claro.

"Empezaron las discusiones, no aceptaba. Al principio bien, como que no pasaba nada, hasta un programa me llegó a ofrecer. Luego empezaron las discusiones fuera de tono", explicó a continuación.

Lo que si quiso aclarar es que Navarro nunca le había agredido físicamente. "Quiero dejar claro que nunca me ha puesto la mano encima, pero hay muchas formas de sentir miedo".