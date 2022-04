David Flores Carrasco le pide el favor definitivo a su nueva madre

Marta Riesco ha vuelto con ganas de guerra y le ha dejado claro a Antonio David que no piensa pasarle ningún desplante más.

Así, ha arremetido con dureza contra Olga Moreno, dejando claro que no es trigo limpio. Y es que la ganadora de Supervivientes, a pesar de que se niega a aparecer frente a los medios, estaría soltando información a diversos periodistas por detrás.

Algo que no sería del agrado ni de Rocío ni de David Flores, que le habrían pedido que se mantenga en un segundo plano.

Mientras tanto, Marta Riesco sigue defendiendo su postura y señala a Olga Moreno como la mala de la película que la deja ser feliz con el hombre que ama.

"Jamás me arrepentiré de haberlo dicho públicamente ni de haberme enamorado, pero me arrepiento de haberme dejado llevar muchas veces en plató", reconocía Riesco.

"No me he dado cuenta de la repercusión que eso tenía, como cuando dije que quería ser madre y casarme".

De hecho, opinan que "romper en directo fue una manera de presionar a Antonio David" para que se decidiese a dar los pasos necesarios. Entre ellos, firmar de una vez los papeles del divorcio y priorizarla por encima de su ex.

"Peco de sincera de más y eso es lo que me ha causado muchos problemas, he dicho cosas que no debería haber dicho, ese es el problema principal", apuntaba.

"Me dejé llevar por mis propios sentimientos y no es algo congruente con alguien que dice no querer ser personaje público".

La jugada secreta de Olga Moreno para hundir a Marta Riesco

Marta Riesco zanjaba el tema dejando claro que ella nunca miente. Y muchos entendían que esa era una pullita dirigida a Olga Moreno. Las mismas palabras que empleaba la empresaria hace unos días.

"Creo que no mientes, pero tampoco Olga, creo que es Antonio David el que está jugando con las dos, por las informaciones que me llegan, porque él no le ha pedido el divorcio a Olga", opinaban desde El Programa de Ana Rosa.

Y a continuación la reportera recibía una clara advertencia en pleno directo. "Olga me dice que a partir de ahora a ver si dejas de nombrarla".

Muy tensa, Marta Riesco le devolvía el golpe con un zasca definitivo. "Pues mira, la que no habla con ningún periodista, habla contigo".

De lo que no cabe duda es de que la nueva estrella de Telecinco ha pasado unos días muy complicados. E incluso llegaba a estar internada para hacer frente a sus problemas de ansiedad y depresión.

"Tuve un episodio de ansiedad muy fuerte y el médico decidió que me apartara del trabajo durante unos días", explicaba.

"Me fui a mi pueblo y estuve lo más aislada posible, intenté no ver contenido sobre mí porque me ponen muy nerviosa las mentiras, y han sido días para estar tranquila conmigo misma e intentar digerir todo lo que ha pasado".

"Han pasado muchas cosas, que he pedido que se me respete y pido que mueva ficha por encima de otras cosas, y no se ha hecho", se lamentaba acerca de la actitud de Antonio David.

Y le ponía una clara condición para volver a estar juntos. "Estoy tirando de un carro del que parece que solo tiro yo". "Lo único que yo pido es que tiremos dos personas... Creo que con el tiempo se va a ver si él quiere tirar de mi carro, de otro o perderlo".

Además, respecto a la posibilidad de que el exguardia civil pueda volver con la que fuese su mujer, se muestra muy tranquila.

"La verdad en todo siempre sale a la luz, vamos a ver si se hace, no se hace, si se ha pedido o no, si está enamorado de mí, si va a estar con Olga Moreno...". "Él ha roto públicamente y en mi vida ella no pinta nada", sentenciaba.