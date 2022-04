Pepe Navarro le da a Alejandro Reyes el nombre de su verdadero padre

Pepe Navarro solo quiere terminar con esta pesadilla de una vez por todas. El periodista lleva más de 20 años batallando contra Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo Alejandro.

Aunque ambos se conocieron en 1995 en el concurso El juego de la oca, su pesadilla comenzó cuatro años después. A finales de 1999, la venezolana anunció su embarazo en dos de las revistas más importantes de la época.

A raíz de este momento, comenzaron a surgir los rumores sobre quién podría ser el verdadero padre de Alejandro Reyes. Y, a pesar de que Pepe Navarro siempre sostuvo que él no era su progenitor, la Justicia terminó fallando a favor de la modelo.

Las constantes negativas del presentador de televisión a someterse a la prueba de paternidad fueron las que inclinaron la balanza a favor de Ivonne.

Ahora, y lejos de aceptar una paternidad que, según él, no le corresponde, el comunicador ha regresado a nuestras vidas después de varios años alejado de la polémica.

En su última intervención televisiva, Pepe Navarro no solo dejó claro que él no es el padre de Alejandro, sino que, además, sacó a la luz algunas pistas sobre la identidad de este hombre.

Pepe Navarro está seguro de que no es el padre de Alejandro

El pasado 30 de noviembre, Pepe Navarro acudió al Deluxe con la única intención de terminar con esta pesadilla de una vez por todas. "Con toda certeza, el hijo de Ivonne Reyes no es mío", aseguró el entrevistado.

El comunicador admitió que se equivocó al negarse a hacerse la prueba de paternidad. Y, aunque posteriormente sí aceptó, la Justicia ya no le admitió dicha prueba y la sentencia no cambió.

"Decidí no hacer la prueba de paternidad por dignidad, le envié un folio con todos los motivos al juez. Fue una cabezonería mía. Me equivoqué, me tendría que haber hecho esas pruebas", aseguró Pepe Navarro.

El presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi no quiso abandonar las instalaciones de Telecinco sin antes mandar un mensaje a Alejandro. "La gran víctima es Alejandro Reyes. Es adulto y necesita ya saber la verdad, tener una tranquilidad. Lo va a pasar fatal con esa mochila encima…".

Pepe Navarro sabe quién puede ser su padre

Tras la entrevista de Pepe Navarro, el programa Sálvame quiso profundizar más en las palabras que el periodista había pronunciado hacía unos días en el Deluxe.

"Descartado Pepe, ¿quién es el padre de Alejandro?", se preguntó Jorge Javier, justo antes de asegurar que encontraron cinco hombres que, por las fechas y cercanía a Ivonne Reyes, perfectamente podrían ser el padre del exsuperviviente.

"Las especulaciones no han cesado y se ha apuntado a hombres poderosos con influencia. Algunos de ellos están casados y hoy salimos de dudas", aseguró el presentador de Telecinco.

"El padre es uno de los cinco hombres señalados: un presentador, un magnate de medios de comunicación, un actor o un futbolista", sentenció Jorge al inicio del programa.

Durante muchos años, se barajó la posibilidad de que el padre del actor fuera alguno de estos cinco hombres: González de Caldas, expareja de Sofía Mazagatos; el futbolista Pedja Mijatovic; el empresario Javier Buch; el cantante Sergio Dalma o el colaborador de televisión Alessandro Lecquio.