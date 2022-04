Alejandro Reyes le comunica a Pepe Navarro quién es su padre biológico real

Alejandro Reyes está harto de que se cuestione quién es su verdadero padre. Desde que nació, este joven actor ha tenido que vivir con la incertidumbre de saber cuáles son sus verdaderas raíces.

Aunque su madre siempre ha sostenido que Pepe Navarro es el progenitor de su único hijo, lo cierto es que, a día de hoy, es un tema que aún sigue coleando.

| Europa Press

El presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi está convencido de que Alejandro Reyes no es sangre de su sangre y, por eso, no está dispuesto a cargar con una paternidad que no le corresponde.

Finalmente, y muy a su pesar, la Justicia falló a favor de Ivonne Reyes. Y es que, tras negarse hasta en cuatro ocasiones a someterse a las pruebas de paternidad, el juez encargado de su caso sentenció que el periodista era el padre legítimo de Alejandro Reyes.

▶️ Ivonne Reyes admite que tiene miedo de Pepe Navarro y toma una drástica decisión

A día de hoy, este tema está más incendiado que nunca. El pasado mes de noviembre, presentador de televisión acudió al plató de Sábado Deluxe para enseñar las pruebas que demostrarían que el exsuperviviente no es hijo suyo.

Tras esta intervención pública, Alejandro Reyes y su madre han decidido romper su silencio y lo han hecho a través de Sonia Gea, la abogada de la venezolana. De esta manera, el joven ha querido informar a Pepe Navarro sobre quién es su verdadero padre.

Alejandro Reyes habla de su paternidad

Alejandro Reyes quiere que se acabe este infierno de una vez por todas. Después de 23 años de sufrimiento, el actor quiere cerrar este doloroso capítulo de su vida para poder centrarse en su carrera profesional.

La abogada de la familia ha decidido romper su silencio y ha acudido a El programa de Ana Rosa para aclarar todas y cada una de las dudas que se han generado en torno a la paternidad del exsuperviviente.

Sonia Gea ha querido dejar claro que no existe ninguna prueba que demuestre que Alejandro Reyes no es hijo de Pepe Navarro.

"No podemos entender por qué se sigue dándole vueltas al asunto si la sentencia es firme. No se puede volver a juzgar por mucho que diga Pepe Navarro", ha asegurado la letrada.

| Europa Press

Esta profesional considera que, lo que busca el periodista con sus últimas declaraciones, es que la venezolana le demande para encontrar la forma de reabrir el caso.

Además, la abogada de Ivonne ha negado que su clienta se haya sometido a una segunda prueba de paternidad en el año 2017, tal y como Navarro confirmó en el mes de noviembre.

Para finalizar, la defensora de Alejandro Reyes ha dejado muy claro que "Ivonne nunca ha tenido dudas" sobre quién es el padre de su hijo. "Hay una sentencia que lo corrobora. Lo único cierto que hay aquí es que Pepe Navarro es el padre de Alejandro y lo demás son conjeturas y habladurías".

Alejandro Reyes no está dispuesto a seguir en esta guerra

Alejandro Reyes está ya muy cansado, por eso ha tomado una decisión en relación con este tema. Y es que, después de que un programa de televisión desvelara que la modelo recibió 6.000 euros al mes de un empresario durante tres años, el actor ha decidido poner punto y final a esta historia.

Este domingo, 17 de abril, Ivonne Reyes acudió al plató de Viva la vida para contar la decisión que había tomado su hijo con Pepe Navarro.

| GTRES

Después de renunciar a su pensión de paternidad, Alejandro Reyes ha tomado la determinación de no someterse a la prueba de ADN que podría esclarecer este tema de una vez por todas.

"No me fio de él, no sé de qué pudiera ser capaz. Este hombre sería capaz de manipular las pruebas, pero es que, aparte de que yo no quiero, mi hijo Alejandro tampoco quiere hacérselas", aseguró la venezolana.