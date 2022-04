Andrea Janeiro confirma los peores presagios sobre su madre Belén Esteban

La relación que Andrea Janeiro tiene con su madre no se compara con nada. Madre e hija han estado siempre muy unidas y, aunque no comparten el mismo sueño de trabajar en la televisión, Belén Esteban ha respetado siempre la opinión de su pequeña.

Incluso cuando Andrea, con 18 años, decidió marcharse a Londres para cumplir su sueño. Estudiar comunicación audiovisual en una de las universidades con más prestigio. Desafortunadamente, la joven tuvo que volver a casa por la pandemia y ahora no se separa del brazo de Belén.

Andrea, preocupada por su madre

Y menos mal que se encuentra en España. Andrea Janeiro está siendo un apoyo fundamental en el peor momento de Belén Esteban después de caerse en pleno directo.

La colaboradora de Sálvame realizaba en directo una prueba que la dirección de Mediaset le había propuesto. Pero caerse no entraba en los planes de Belén.

La cámara grabó su fractura de tibia y peroné y en seguida, con la ayuda de sus compañeros y una ambulancia, se fue al hospital.

En un principio, allí le dieron el mejor de los pronósticos: reposo durante seis u ocho semanas y sin necesidad de intervenir quirúrgicamente. Sin embargo, conforme han pasado las horas, la situación de Belén Esteban ha empeorado y se han cumplido los peores presagios.

Andrea Janeiro ya sabe que se confirma lo peor

“Está fatal, muy baja de ánimo, no contesta al móvil y ha pasado muy mala noche, con mucho dolor. Ni siquiera ha podido subir a su habitación por las escaleras”, explicaba Jorge Javier en pleno directo.

Una noticia que no hacía más que aumentar la preocupación por la madre de Andrea Janeiro. Finalmente, la pequeña ha confirmado los peores presagios sobre Belén Esteban. La de Paracuellos tendrá que pasar por el quirófano esta misma semana, después de que los médicos valorasen que es lo mejor para la colaboradora.

En un principio pensaron que esta fractura era limpia y se podría curar sin intervención quirúrgica, pero cambiaron de opinión a última hora. Una decisión que no será nada fácil de tomar para Belén Esteban, teniendo en cuenta el miedo de la colaboradora a las operaciones.

Ha sido ella misma quien, en más de una ocasión, ha confesado el miedo que tiene a los quirófanos. La diabetes, su principal problema de salud, podría ocasionarle alguna complicación durante la intervención.

Belén Esteban, muerta de miedo

Tras su caída, Belén Esteban recibía mensajes de sus compañeros de profesión. Pero es tal el susto que la colabora tiene a todo lo que está por venir, que no se encuentra con fuerzas de responder.

No coge llamadas de teléfono, ni responde a los wasaps. “Muchas gracias a todo el mundo por los wasaps y llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón”, escribía en Instagram.

“Perdonad que no conteste y no coja el teléfono. No estoy con mucho ánimo, pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño”, concluía Belén Esteban.

Andrea, protagonista por su cita inesperada

Y entre tanto ruido por la caída de Belén Esteban, Andrea Janeiro se ha convertido en la protagonista de los titulares rosas. Y todo por tener una inesperada cita con su padre. Aprovechando que Jesulín de Ubrique estaba en Madrid y era el invitado estrella de El Hormiguero, Andrea Janeiro acudió al programa de Pablo Motos.

Junto a sus hermanos, Jesús Alejandro y Julia Janeiro, disfrutó de la entrevista que le hicieron a su padre. “Hubo mucha complicidad entre los tres hermanos”, deslizaban algunos medios.

Sin duda, una reconciliación entre padre e hija inesperada después de que durante años se asegurase que la relación entre el torero y Andrea Janeiro no era la más deseada.