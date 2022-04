Manuel, el otro hijo de Concha Velasco, desvela por sorpresa la enfermedad que tiene

Concha Velasco vuelve a ser noticia después de cambiar de hogar tras no encontrarse cómoda en la primera residencia que habían elegido sus hijos.

Concha vio como su vida cambiaba de la noche a la mañana tras retirarse hace unos meses de la actuación a sus 82 años.

La artista retirada sigue siendo objeto de comentarios y rumores sobre cómo está llevando estos primeros meses viviendo sin la compañía de su hijo Manuel.

El propio hijo de Concha Velasco ha dado un paso hacia adelante y ha hablado de la situación actual de su madre. Ella es una actriz muy querida en España por su carrera a lo largo de los 60 años en cine, y desde los 90 también en televisión.

Concha Velasco vive en su nueva residencia desde hace dos meses

"Concha Velasco es una actriz maravillosa, una madre espectacular y una mujer muy querida y muy conocida. Pero el caso es que va a cumplir 83 años y está delicada. Necesita estar en un sitio donde esté supervisada por personal sanitario. Y, de ahí no me voy a mover, digan lo que digan", ha empezado diciendo Manuel en una entrevista para El Mundo.

El joven, que presentó su última novela, no ha rehuido a hablar de su madre, y ha denunciado las 'fake news' que han sufrido tanto él como su progenitora.

"He leído auténticas barbaridades. Una cosa que me ha dolido muchísimo es que digan que yo he aprovechado esto para hacer promoción de mi libro. Estoy agobiado con todo este tema. Creo que ya he dado todas las explicaciones y no puedo más", ha explotado en el citado periódico.

Concha Velasco ya no puede ocultar su delicada situación

Con relación a la vida que lleva su madre en la nueva residencia de ancianos, ha evitado cualquier tipo de especulación sobre su rutina diaria.

"Mi madre se encuentra muy delicada y está donde tiene que estar, recibe sus tratamientos médicos por la mañana. Está aprendiendo a volver a caminar. Y, luego, tiene otras dolencias, que pertenecen a nuestra intimidad y que yo no voy a decir".

"Ese tipo de dolencias, que no voy a hacer públicas y que la gente no las sabe porque yo no quiero que las sepan, se tienen que tratar en algunos centros. Porque en casa no se pueden tratar", ha sostenido.

Otra de las razones por las que Concha Velasco ha sido noticia en los últimos tiempos fue el cambio de centro para mayores en el mes de febrero. "Obviamente está en un sitio que tiene una ventana, no la puedo meter en un zulo. Mi madre se merece poder abrir la ventana en bata por la mañana sin el temor de que la vayan a hacer una foto", ha expresado.

"Cambiamos porque se pusieron a hacer fotos a la ventana"

Además, Manuel ha declarado en El Mundo que su madre "se lo merece como persona y su familia también porque nosotros no hemos hecho nada más que trabajar. Yo he dicho que no iba a hablar de este tema y, al final, he acabado hablando porque parece que es el único tema que interesa", criticaba Manuel.

Finalmente, uno de los dos hijos de Velasco admite que fue él quien "eligió la anterior porque me pillaba cerca de casa a cuatro paradas de metro. Pero se pusieron a hacer fotos a la ventana, entonces buscamos un sitio que tuviera más intimidad, más aire puro y más jardines para pasear. La habitación es más grande y tiene terraza propia", ha explicado el joven escritor hace unas horas.