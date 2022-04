La princesa Leonor confiesa su problema en la boca

La Princesa Leonor se ha podido ver estos últimos días por España.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



El motivo de esta visita ha sido que la heredera al trono ha disfrutado de unas vacaciones primaverales ofrecidas por el colegio donde estudia el Bachillerato, el Atlantic College. La duración de este descanso ha sido de diez días, del 14 de abril hasta el día 24.

En este periodo, le ha dado tiempo de participar en varios eventos e, incluso, de ir al cumpleaños de los 70 años de su abuela materna. El pasado 16 de abril, la Princesa Leonor acompañó a sus padres, los reyes Letizia y Felipe VI, al Centro de Recepción, Acogida y Derivación.

| GTRES

Allí tuvieron el placer de asistir a un encuentro solidario en el que había ucranianos refugiados. Asimismo, Leonor llevaba puesto un pantalón negro combinado con una camisa blanca y negra, aludiendo a la blusa tradicional ucraniana.

También, la nieta de Juan Carlos I pudo aprender algunos consejos sobre un uso seguro y responsable de internet gracias a la Jornada sobre Juventud y Ciberseguridad en su segundo acto en solitario. Además, la Princesa Leonor mostró su cara sin mascarilla porque el día 20 de abril ya habían eliminado la obligación de su utilización.

| GTRES

La preocupación de la hija de Letizia sale a la luz

Finalmente, con el fin del empleo de la mascarilla, se ha podido ver el rostro de la hija de Felipe VI. A partir de entonces, algo en su boca ha llamado la atención a toda la prensa del corazón. La Princesa Leonor no tiene los dos colmillos superiores, algo que, normalmente, a los 16 años no suele suceder.

Sin embargo, no se sabe el motivo de esta carencia, pero hay dos posibles teorías que explicarían lo ocurrido. Podría ser que estuvieran retenidas dentro del hueso, por lo que la hija de Felipe VI debería recurrir a un tratamiento de ortodoncia o, incluso, a una cirugía.

| GTRES

O, directamente, que no tuviese los caninos definitivos, pues se puede ver que de pequeña sí los tenía. En este caso, podría colocarse unos implantes en los huecos vacíos. En cualquiera de las dos situaciones, la heredera al trono arreglaría el problema que le incomoda y, así, podría disfrutar de su preciosa sonrisa.

El regreso de la Princesa Leonor a la rutina

Después de este descanso, la Princesa Leonor ha tenido que despedirse de su familia para volver a la rutina. El pasado 25 de abril, la heredera al trono español volvió a las clases en Gales.

Aunque nosotros no podremos averiguar mucho sobre ello, lo más probable es que no se deje ver hasta la finalización del curso, el 17 de junio. Sus padres no quieren que con tanto viaje se pueda distraer de sus estudios.

| La Noticia Digital

Por ello, la hija de Felipe VI tendrá que hacer un último esfuerzo para disfrutar de las vacaciones de verano junto a su familia. Así pues, nos ha asegurado la reina Letizia que su hija se centrará en sacar los mejores resultados para pasar limpia a segundo de Bachillerato.

▶️ Letizia se enfada al conocer la edad real del novio de Leonor

Sin embargo, todavía no ha habido ningún otro avance sobre el aspecto del novio de Leonor, quien la acompañó en la celebración del cumpleaños de su abuela. La princesa ha regresado a las clases sin explicar ningún detalle sobre su relación amorosa. Se espera que, para junio, nos ofrezca algunos secretos sobre su noviazgo.