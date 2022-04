Concha Velasco se hunde al descubrir el secreto que esconde su hijo Manuel

Concha Velasco sigue interna en una exclusiva residencia de la localidad madrileña de Las Rozas. A sus 82 años, la artista ha comenzado a sufrir algún que otro problema propio de su edad, por eso, a sus hijos no les ha quedado otra opción que poner a su madre en manos de profesionales.

Y, aunque en un principio eligieron un centro situado en Plaza Castilla, pronto se dieron cuenta de que la galardonada con un Goya de Honor no se sentía a gusto entre esas cuatro paredes. Así que, sin pensárselo dos veces, buscaron un sitio en el que ella se sintiera más cómoda.

"Mi madre ahora tiene más privacidad. Necesita más tratamientos y rehabilitación por su estado. No está grave, pero tiene un estado delicado. Está en una residencia de Las Rozas y no hay más", ha asegurado Manuel Velasco.

Ahora, Concha Velasco se ha enterado del secreto que ha estado guardando durante todo este tiempo su hijo Manuel. Y es que, toda la presión mediática a la que ha estado sometido tras tomar esta dura decisión, le está comenzando a pasar factura.

En los últimos meses, tanto él como su hermano, han sido muy criticados por la dolorosa decisión que tuvieron que tomar con esta reconocida actriz española. Pero, hartos de esta situación, este director de cine ha dado un golpe sobre de mesa y ha dicho: 'Hasta aquí'.

Concha Velasco, muy preocupada por sus hijos

Concha Velasco no puede dejar de pensar en todo el peso que ha caído sobre los hombros de sus hijos desde que se hizo público su internamiento en una de las residencias de la capital.

Desde el primer momento, Manuel Velasco se mostró muy reacio a aparecer en los medios de comunicación. Tras hacer el primer comunicado, en el que informó de la nueva situación de su madre, a este joven le hubiese gustado permanecer en un segundo plano, pero nada más lejos de la realidad.

Los medios de comunicación no han parado de intentar conseguir información sobre las condiciones en las que vive y el actual estado de salud de 'la chica ye-ye'; algo que no le ha sentado del todo bien.

"Por favor, necesitamos ya un poco de paz, de privacidad, de intimidad médica. Lo ruego de corazón", suplicó el guionista durante su última conexión con Sálvame.

El hijo de Concha Velasco se cansa de esta situación

Concha Velasco sabe perfectamente lo complicada que es la fama, pero sus hijos jamás habían pasado por algo similar. Hasta ahora. En los últimos meses, los diferentes medios de comunicación de nuestro país no han dejado de perseguir a Manuel Velasco en busca de una nueva declaración.

Durante una entrevista con el diario El Mundo, Manuel Velasco, hijo de esta reconocida actriz, decidió pronunciarse al respecto. El director de cine aprovechó la promoción de Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte, su última novela romántica, para hablar de la presión que lleva soportando desde hace semanas.

"Estoy agobiado con todo esto. Es que yo con todo mi cariño, ¡no puedo más!", aseguró Manuel, que aprovechó la ocasión para pedir a los colaboradores de televisión "que respeten a los empleados de la primera residencia en la que vivió su progenitora durante más de un mes".

El hijo de Concha Velasco está harto de hablar del tema, por eso quiso dejar claro que no se va a pronunciar más al respecto. "Yo creo que ya he dado todas las explicaciones y no puedo más".

"Mi madre está donde tiene que estar. Recibe sus tratamientos médicos por la mañana y está aprendiendo a volver a caminar", aclaró Manuel. "Luego, tiene otras dolencias, que pertenecen a nuestra intimidad y que yo no voy a decir. Ese tipo de dolencias, se tienen que tratar en algunos centros porque en casa no se pueden tratar".

“Concha necesita estar en un sitio donde esté supervisada por personal sanitario”, dejó claro el guionista, poniendo punto y final a este delicado tema familiar.