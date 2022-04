Rocío Flores ya no puede esconder más lo que pasó en su casa con Olga Moreno

Rocío Flores siempre ha estado muy unida a Olga Moreno. Y es que, desde muy pequeña, esta influencer ha vivido grandes momentos junto a la ganadora de Supervivientes 2021.

Por ese motivo, la separación de su padre y la empresaria sumió a la colaboradora en un terrible pozo del que aún está intentando salir.

Y es que para Rocío Flores, Olga es una de las mujeres más importantes de su vida. Tanto es así que, en más de una ocasión, los medios de comunicación de nuestro país han fotografiado a estas dos mujeres pasando buenos momentos juntas, incluso después de hacerse pública su ruptura con Antonio David Flores.

A pesar de la complicidad que tiene con su madrastra, la hija de Rociíto siempre ha estado al lado de su padre. En todos estos meses, la tertuliana de Telecinco no ha tenido inconveniente en defenderle públicamente, aún sabiendo que le podría perjudicar a nivel personal.

Pero, con la última intervención de Olga Moreno, Rocío Flores ya no puede esconder más lo que sucedió en su casa cuando todavía eran una familia.

Este miércoles, la revista Semana ha publicado, en exclusiva, la entrevista más esperada del año. Harta de que se hable de ella en los medios de comunicación, la madre de Lola ha querido pronunciarse sobre su ruptura y la relación del exguardia civil y Marta Riesco.

Rocío Flores no puede defender más la actitud de su padre

Rocío Flores se ha quedado totalmente sorprendida al conocer la decisión que ha tomado Olga Moreno. Y es que, después de estos meses, la sevillana ha decidido contar toda la verdad sobre su separación.

Tras 22 años de matrimonio, Antonio David y la exsuperviviente decidieron poner punto y final a su relación. Y, aunque siempre se ha hablado de terceras personas, lo cierto es que sus problemas empezaron mucho antes.

“Todo empieza por el famoso autobús de Sálvame, por la manera en la que el programa lo ridiculizó. Le pedía que no entrara al trapo y ahí chocábamos un poco. En la vida podría haberme imaginado nada de una separación”.

Aunque siempre puso la mano en el fuego por el padre de Rocío Flores, a día de hoy, su opinión es totalmente diferente.

“Ahora mismo no, porque ha sucedido lo que ha sucedido. Yo el día que salen las fotos saliendo de casa de Marta es cuando me entero de todo, pero, hasta entonces, yo no sabía nada”, ha asegurado la entrevistada.

Además, Moreno ha querido dejar claro que, antes de ver dichas instantáneas, siempre barajó la posibilidad de la reconciliación. “Yo seguí luchando por mi matrimonio hasta que vi aquellas fotos. Hasta entonces, yo no sabía nada de una tercera persona y Rocío Flores, tampoco”.

La andaluza ha contado que, nada más salir a la luz estas imágenes, se fue corriendo a casa de Rocío Flores para pedir explicaciones a su marido. “Voy a buscarlo e imagínate, le digo de todo menos bonito. Me siento una mujer decepcionada y traicionada”.

Rocío Flores era conocedora de esta conversación

Rocío Flores siempre se ha estado muy unida a Olga Moreno, por eso no es de extrañar que conozca todos los pasos que ha dado su segunda madre. En esta entrevista para Semana, la empresaria ha hablado sobre la conversación que mantuvo con Marta Riesco.

Y es que, tal y como ha desvelado la propia reportera de El programa de AR, tras salir las fotos tuvo unas palabras con la todavía mujer del exguardia civil.

“Hubo una llamada desde el teléfono de David el mismo día de aquellas fotos, pero fue un arrebato mío. Él me había mentido y yo no me lo merecía. Creo que nadie lo va a amar como le he amado yo”, ha asegurado, aunque ha dejado claro que “si no estuvieran los niños, yo le hubiera mandado bien lejos”.

En cuanto a su separación, la confidente de Rocío Flores considera que “el fin del matrimonio no es por culpa de la docuserie, sino que la culpa la tiene él. Él me ha reconocido que no lo ha hecho bien”.