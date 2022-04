Las palabras más acusatorias que no van a sentar nada bien a Isa Pantoja

Isa Pantoja lleva años siendo protagonista de los medios de comunicación. Sobre todo, después de cumplir la mayoría de edad, cuando decidió por voluntad propia formar parte de la televisión.

Sus trifulcas con su madre, Isabel Pantoja, y con su hermano, Kiko Rivera, llevan años siendo portadas en la revista. Sin embargo, Isa ha conseguido con el tiempo protagonizar sola todos los titulares. Aunque los últimos no están siendo muy positivos para la joven.

| Europa Press

Isa Pantoja y los problemas que la atormentan

Además de por sus problemas con la familia, las relaciones amorosas han sido las que han mantenido a Isa Pantoja en el punto de mira. Se rumoreaba que la joven no atinaba con sus novios y que, todos ellos, querían aprovecharse de su posición social.

Actualmente, lleva más de dos años con Asraf Beno, y aunque llegaron a salir informaciones comprometedoras para la pareja, ambos siguen juntos. Eso sí, en los últimos días la relación se ha tambaleado después de que se filtrase lo que opinan los padres del joven marroquí sobre ella.

| Instagram - GTRES

El motivo no es otro que las diferencias de culturas entre ambos. Según la familia de Asraf Beno, su hijo debía casarse con una mujer de religión musulmana.

Por el momento, Isa Pantoja ha decidido no casarse, aunque la opinión de los padres de Asraf no sería el motivo. La pandemia, así como el cierre de fronteras ha obligado a la pareja a paralizar su compromiso en Marruecos.

Ahora, la joven tiene un problema mucho mayor. Uno que se ha hecho público y que no ha gustado nada a Isa Pantoja.

Las palabras que no sientan nada bien a Isa Pantoja

La situación en la que se encuentra hoy en día Isa, no es nada fácil. Sobre todo, con su madre, Isabel Pantoja, después de que esta fuera protagonista de los titulares tras su última visita a los juzgados.

A la joven no le gustó el “acoso y derribo” que se hizo con la cantante a la entrada y salida de los juzgados. El enfado se hizo notar en sus redes sociales, donde defendió a su madre a capa y espada.

| La Noticia Digital

Y es que, a pesar de la débil relación que madre e hija mantienen, Isa Pantoja defiende a Isabel Pantoja. Por eso, no le han sentado nada bien las últimas palabras que han dedicado a la cantante.

¿Qué es lo que han dicho de Isabel Pantoja?

Isabel Pantoja, traicionada por un buen amigo

Después de que todo saltara por los aires en la vida de Isabel Pantoja, la tonadillera no mantiene relación con nadie. Ha dicho adiós a todos los compañeros que mantenía dentro del mundo de la televisión.

Está en Cantora, al lado de su hermano,Agustín Pantoja y esto ha hecho que muchos de los que se creían sus amigos, la critiquen.

Entre ellos está José Manuel Parada, que se ha desahogado confesando lo que siente por Isabel Pantoja.

“Está allí metida en Cantora, con su hermano, y no tiene relaciones ni con sus nietos ni con sus hijos ni con nadie”, comenzaba. “A mí sí que me da mucha pena porque yo he querido mucho a Isabel, mucho. Hay que dejarla, hay que respetarla”, concluía.

La última estrategia de Isa en televisión

No se espera que Isabel Pantoja responda a estas declaraciones. Tampoco lo hará Isa, aunque las palabras del que fuera presentador de televisión no le sentaran nada bien.

La joven no quiere meterse en líos y menos ahora, que está en marcha su nueva puesta en escena en televisión. Se rumorea que Asraf Beno será el próximo concursante de Supervivientes y que ella estará en plató defendiéndole.