Manuel Martos aparece del brazo de una mujer y sorprende a su padre Raphael

Manuel Martos Figueroa, el hijo más mediático del cantante Raphael, ha tenido el privilegio de asistir a una de las bodas más esperadas del año.

Estamos hablando del enlace entre Álvaro Falcó e Isabelle Junot, que ha tenido lugar en Plasencia, en el palacio del marqués de Mirabel. El artista, que no atraviesa por un buen momento de salud, se ha emocionado al ver las fotografías que han salido publicadas.

El hijo de Raphael ha acudido a la boda de su amigo Álvaro Falcó del brazo de su querida hermana Alejandra, una mujer completamente discreta.

Su presencia ha sido recogida por los mejores medios de comunicación, pues es un rostro bastante importante dentro de la crónica social. No suele participar en grandes eventos porque es una persona prudente, pero el enlace de Isabelle Junot merecía la pena.

El hijo de Raphael es un hombre influyente dentro de la crónica social, de hecho su separación de Amelia Bono sigue dando de qué hablar. Algunos periodistas han especulado con una posible reconciliación, pero todo son teorías sin fundamento. La única verdad es que el hijo del cantante mantiene una relación estupenda con su exmujer, pero no quiere retomar el matrimonio.

Manuel está preocupado porque su padre Raphael ha dado positivo en coronavirus, pero es consciente de que la vida sigue.

El músico le ha pedido a su hermana Alejandra que le acompañe a la boda del año y juntos han protagonizado la fotografía más buscada. Los expertos en moda han aplaudido el estilismo de ambos, quienes han optado por llevar unos trajes sencillos.

Manuel Martos está pendiente de Raphael

Manuel trabaja como director y productor musical y tiene muy buena fama entre sus compañeros, pues ha aprendido de los mejores. En más de una ocasión ha participado en los proyectos de su padre, quien le ha enseñado a ser una persona humilde. No se siente cómodo siendo el centro de la noticia, pero es consciente de que no puede renunciar a su fama.

Alejandra Martos es el miembro más desconocido del clan, pero también es una pieza fundamental dentro de la crónica social española.

Nadie esperaba que apareciera del brazo de su hermano en la boda de Isabelle y Álvaro, pues llevaba un tiempo en un segundo plano. Es consciente de que hay eventos que le sitúan en el punto de mira, por eso selecciona bien sus apariciones.

Raphael ha preocupado a sus seguidores al confirmar las malas noticias sobre su estado de salud, pero el problema está controlado. Sus hijos están ocupándose de que el cantante supere la enfermedad sin problemas. Ambos han posado de forma amable, dando a entender que su progenitor está estable y que en unas semanas todo será un mal recuerdo.

Manuel Martos cierra la puerta a la reconciliación

El hijo de Raphael anunció su separación de Amelia Bono en 2021 y fueron muchos los periodistas que se quedaron impactados por la noticia. El productor siempre ha hablado maravillas de su exmujer, pues continúa teniendo una relación estupenda con ella. Tienen cuatro hijos en común y han hecho todo lo posible para que no noten ningún cambio en sus vidas.

El hermano de Alejandra Martos no tiene por costumbre hablar de su vida privada, pero siempre que lo hace es contundente. Ha dejado claro que no retomará su matrimonio con Amelia, aunque se ven con frecuencia y pasan mucho tiempo juntos. Desde que anunciaron la ruptura ninguno de los dos ha vuelto a enamorarse, al menos este hipotético romance no ha trascendido.

Raphael, uno de los artistas más importantes del país, ha hecho historia en la música, pero también ha tenido tiempo de ser un buen padre.

Por eso habrá sonreído al ver a sus hijos más unidos que nunca. Los hermanos Martos se han convertido en uno de los grandes protagonistas de la boda más importante de los últimos años.