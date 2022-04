Isa Pantoja no piensa dar marcha atrás pese a las súplicas de su novio Asraf

En medio de la grave crisis que enfrenta Isa Pantoja por culpa de su madre, ahora se suma un nuevo y durísimo bache en su camino.

Al parecer, Isa se ha visto también involucrada en la 'Operación Deluxe', el caso que afecta a numerosos famosos y que pone en el punto de mira a varios directores y colaboradores de Sálvame.

Y es que Isa Pantoja sería una las grandes perjudicadas que se disponen a personarse como acusación particular en el proceso.

| Telecinco

La joven, al igual que su madre, que también estaría incluida en la trama, se disponen a acudir a los tribunales para "denunciar de modo independiente la intromisión en su vida privada".

"Yo sé que a Isa Pantoja no la han informado de todo lo que hay en el sumario. Ella no sabe todo lo que hay y no se puede contar", aseguran numerosos periodistas.

Pero ella no es la única, ya que hay otros en la lista que se personarán, como "Lorena Morlote, el marido de Chayo Mohedano o la propia Rosa Benito".

"La Policía ha tenido tiempo de informar solo a la mitad de esa lista, de modo que los famosos esperen todavía llamadas de la Policía. Falta gente, y gente que no sabe qué tienen de ella y todavía no han informado a personas con información súper sensible".

Muchos rostros conocidos, entre ellos Isa Pantoja, envueltos en la trama de espionaje que afecta a La Fábrica de la Tele | Mediaset

Para desgracia de los colaboradores y altos cargos de La Fábrica de la Tele, ya son muchos los implicados en la 'Operación Deluxe' que investiga el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid.

Un intercambio de información que comenzaba en el año de 2013 y tiene en el punto de mira al paparazzi Gustavo González, entre muchos otros.

Una trama que ya implica a más de 140 famosos que habrían sufrido espionaje a manos de un policía ya suspendido de empleo y sueldo.

▶️ La Policía puede precipitar el final de Sálvame: 140 famosos afectados

La trama policial que puede marcar el final de Sálvame y La Fábrica de la Tele

"Lo que se está valorando es cómo y por qué Gustavo González solicitaba a este agente información protegida cuyo acceso está restringido en un archivo de máxima protección".

Aunque se sospecha que muchos colaboradores y redactores estaban al tanto de esos movimientos. De hecho, "se incluye nada menos que una lista con veinte nombres y teléfonos de personas relacionadas con el programa que se pusieron en contacto directamente con el policía Fernández Hita, sin la mediación de González".

Entre ellas, "Belén Esteban, con la que mantuvo 43 comunicaciones. También María Patiño, con la que mantuvo 8 conversaciones telefónicas, o el reportero Kike Calleja, con el que intercambió 38 llamadas, o directamente, el número de teléfono de La Fábrica de la Tele".

| Mediaset

Aunque desde Mediaset se han molestado en desmentir por completo cualquier tipo de implicación directa.

Así, señalaban como "absolutamente falsas las atribuciones de actividad de espionaje" mediante un comunicado.

"Ningún director o redactor del programa Sálvame ha tenido nunca ninguna relación con el agente de policía investigado en las actuaciones judiciales", apuntaban.

Aunque en el sumario se puede entender todo lo contrario. "Numerosas comunicaciones que han sido clasificadas de interés al haber sido comprobado que sus titulares tienen relación con el mundo televisivo y/o periodístico".

Lo que está claro, es que muchos ya se frotan las manos ante el hundimiento de una de las grandes productoras de Mediaset y el que fuese su programa estrella.

| Telecinco

"Todos los contenidos del programa se hacen con una escaleta y todo lo que se trata en el programa se sabe por adelantado", advierten al respecto.

"Nunca van a darse cuenta del inmenso daño que han hecho a muchas personas", lamentan. Aunque algunos rostros muy conocidos podrían llegar a salvarse.

"Carlota Corredera se va a salvar porque de los tiempos en que era directora prescribió el delito. Pero la Policía investiga a la productora, por mucho que el comunicado diga que no", apuntan.