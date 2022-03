Isa Pantoja confirma la ruptura que era ya un secreto a voces

Isa Pantoja es consciente que su familia no está pasando por uno de sus mejores momentos. Los Pantoja siempre han sido una mina de oro para la prensa de nuestro país, por eso no es de extrañar que sus últimos escándalos se hayan convertido en el plato principal de las principales revistas y programas del corazón.

Desde que su hermano decidió abrir la caja de los truenos contra ella y su madre, la familia ha estado en el punto de mira. Ahora, y después de la sonada separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, una nueva ruptura dentro del clan ha hecho saltar todas las alarmas.

| Telecinco

Isabel Pantoja no ha empezado con muy buen pie el 2022. Este 22 de marzo, la tonadillera ha tenido que revivir una de sus peores pesadillas nueve años después de su ingreso en prisión.

La madre de Isa Pantoja ha tenido que volver a saldar cuentas con la justicia española. Este mismo martes, la artista tuvo que acudir hasta la Ciudad de la Justicia de Málaga para ser juzgada por un supuesto delito de insolvencia punible.

Este tipo de delito económico se le atribuye a personas que debe una cierta cantidad de dinero, pero dan una imagen falsa de su solvencia económica. Por esa razón, la Fiscalía pide tres años de prisión para la artista.

En su llegada a los juzgados, vimos a la cantante completamente rota e incluso derramó alguna que otra lágrima cuando estaba sentada en el banquillo.

Y justo en este momento, cuando la vida de la progenitora de Isa Pantoja está a punto de venirse abajo, uno de sus más fieles confidentes ha decidido abandonarla.

Isa Pantoja confirma la ruptura de su madre

Isa Pantoja está al tanto de las relaciones personales de su madre, por eso la información exclusiva que ha publicado en su portada la revista Semana no le ha pillado por sorpresa.

Esta cabecera asegura que la tonadillera ha sido abandonada por su gestor. Después de muchos años, este profesional, que responde a las iniciales P.R., ha decidido dejar de trabajar para Isabel Pantoja.

Este hombre asegura que tiene una razón de peso que respalda su decisión. "Isabel va por libre y no quiere pagar a nadie". Una decisión que, sin duda, afecta también de forma directa a Isa Pantoja.

| Telecinco

Este hombre tomó la decisión de desvincularse de la cantante y del resto de la familia a finales del año pasado. Y aunque ya no trabaja para el clan Pantoja, este gestor ha asegurado que no contará ningún de sus secretos porque "hay ciertas cosas que no puedo contar por ética profesional".

"El problema de esta familia es que no paga sus deudas a nadie y estas van creciendo y se van acumulando. No quieren pagar y esto ha llevado como consecuencia, por ejemplo, al embargo de uno de los áticos de Fuengirola".

El hombre asegura que tanto la artista como sus hijos "van por libre y no hacen caso a nadie"; algo que a Isa Pantoja no le ha hecho ninguna gracia.

| Trendings

Y es que, aunque la joven intenta llevar una vida discreta junto a su prometido y su hijo, su imagen ha sido manchada nuevamente por otro de los escándalos de su familia.

Además, P.R. ha querido dejar claro que otros de los motivos que le han llevado a tomar esta decisión es su falta de entendimiento con Agustín Pantoja. "Tiene una camarilla alrededor que no le ayuda en nada. Les gusta rodearse de gente que solo les hace las palmas".