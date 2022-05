El hijo pequeño de Ortega Cano, preocupado por la salud de su madre

José María, el hijo pequeño de Ortega Cano, está muy preocupado por la salud su madre. Y es que, en los últimos días, el joven se ha dado cuenta de que hay algo que no deja dormir a Ana María Aldón.

En los últimos meses, la mujer del torero se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la televisión de nuestro país.

| Europa Press

A raíz de su participación en Supervivientes 2020, la colaboradora de Viva la vida consiguió desligarse por completo del diestro para mostrarse al mundo con una mujer independiente y con identidad propia. Algo que se ha visto intensificado con su última y polémica entrevista.

Desde entonces, los rumores de crisis en el matrimonio no han dejado de volar por encima de sus cabezas. Ahora, la mujer de Ortega Cano se ha embarcado en un nuevo proyecto laboral que le está costando la salud.

Ortega Cano y el pequeño José María, están muy atentos de la diseñadora

AOrtega Cano le preocupa que la salud de su mujer se vea afectada por su nuevo trabajo dentro de la pequeña pantalla. Y es que, Sálvameya tiene todo listo para el estreno de la nueva edición de la Sálvame Fashion Week.

Este mismo miércoles, 25 de mayo, en horario de prime time, diseñadores y modelos tienen una cita con toda la audiencia de Telecinco. Y, aunque todos están como locos porque llegue este esperado momento, lo cierto es que estas semanas han sido algo intensas.

Para su particular y famoso desfile de moda, el programa ha vuelto a convertir a sus colaboradores en auténticos maniquíes de pasarela. Además, ha querido contar con la participación de varios diseñadores españoles, entre los que se encuentra Ana María Aldón, para la elaboración de los estilismos.

| Mediaset

Y, claro, los nervios y los problemas de última hora están trayendo de cabeza a todos los participantes de este esperado evento televisivo. Pero, sin duda, una de las que peor lo están pasando es la mujer de Ortega Cano.

"Estoy corriendo y sin dormir", ha confesado a Sálvame. "Pero voy a llegar. Si no llego yo, no llega nadie. Me han metido una por la escuadra. En lo que me he metido, madre mía", ha asegurado la diseñadora.

En uno de los vídeos resumen de su trabajo, la exsuperviviente ha querido sincerarse con todos los seguidores del formato. Ana María ha preocupado a su hijo al confesar que este proyecto le está quitando horas de sueño.

"Ayer dormí cuatro horas. De 12 a 4 de la mañana. A las 6 de la mañana estoy ya cosiendo. Ocho días sin dormir. No hay cuerpo que lo aguante. Y todas las colaboradoras son muy exigentes. Van a ir como yo quería, al final".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Ortega Cano se entera de los problemas que está teniendo su mujer

Ortega Cano no se esperaba que este desafío fuera tan duro. Y es que, desde que Ana María Aldón aceptó participar en la Sálvame Fashion Week, la diseñadora se ha encontrado con varios problemas.

A su falta de sueño, la gaditana además ha tenido que sumarle las exigencias de algunas de las colaboradoras que van a desfilar en este evento.

| Telecinco

Después de ver un resumen de su trabajo, Kiko Hernández decidió abrir la caja de Pandora sacando a la luz las trabas con las que su nueva compañera se está encontrando. "Una de ellas [Lydia Lozano] te ha dicho que no quiere ponerse el vestido, y que siente que va a hacer el ridículo".

Para defender su honor, la periodista decidió llamar al programa en directo. "En mi vida he dicho que voy a hacer el ridículo. Me ha llamado Valldeperas para decirme si me gustaba el traje, pero yo ni lo había visto. No sé de qué color es, no sé cómo voy a llevar el pelo...".