Ana María Aldón confiesa que se ha querido suicidar

Ana María Aldón no está dispuesta a callarse ni un segundo más. Harta de todos los desprecios que ha sufrido por parte de la familia de su marido, la colaboradora de Telecinco ha dado un golpe en la mesa y ha decidido hablar de una vez por todas.

Este miércoles, la revista Lecturas ha lanzado, en exclusiva, una sorprendente entrevista en la que la gaditana habla sin pelos en la lengua sobre su relación con el círculo más cercano a Ortega Cano.

Y es que, tras todos los rumores sobre la poca relación de Ana María con su familia política, por fin se han despejado todas las dudas.

Las cosas no van bien en el matrimonio formado por la diseñadora y el torero. Después de que una fuente cercana a la exconcursante de Supervivientes 2020 aseguró que se cree y respeta el testimonio de Rocío Carrasco, las cosas entre ellos se han comenzado a torcer.

Desde entonces, la pareja ha entrado en una espiral de reproches de la que es muy difícil salir. Una de las cosas que más le ha dolido a Ana María Aldón fueron las palabras que el maestro le dedicó a Rocío Jurado.

“Cuando mi marido dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida, me derrumbé, me sentí menospreciada. A pesar de todo me ha compensado estar con mi marido, por lo que más ha merecido la pena ha sido por mi hijo”, ha confesado en esta cabecera.

Aunque, sin duda, lo que más ha impactado de su testimonio ha sido cuando ha confesado que estuvo a punto de acabar con su vida. "Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política".

Ana María Aldón estuvo al borde del precipicio

Ana María Aldón ha hablado alto y claro sobre un oscuro episodio de su vida. Y es que, según ha contado ella en esta exclusiva, uno de los momentos más traumático lo ha sufrido estando al lado de Ortega Cano.

Tan solo tres meses después de comenzar su romance con el diestro, la tertuliana de Viva la vida se quedó embarazada, algo que su familia política no vio con buenos ojos.

"La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida. Me acababa de quedar embarazada, ¿y tener que aguantar yo tanta injusticia? No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo", ha asegurado Ana María Aldón en esta entrevista.

Por culpa de este desagradable episodio, la diseñadora se quedó muy afectada. Tanto es así que se le llegó a pasar por la cabeza acabar con su vida de una vez por todas. Con toda la familia de Ortega en contra y embarazada de su hijo, no se lo pensó dos veces y cogió el coche con una única intención.

"Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política. Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén", ha contado sin miedo.

Ana María Aldón habla de su paso por Supervivientes 2020

Ana María Aldón siempre se ha mostrado como una mujer fuerte y con mucho carácter, por eso no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar también sobre su relación con el resto de su familia política.

Durante su participación en Supervivientes 2020, muchos miembros del clan Ortega-Jurado le recriminaron a la concursante su distanciamiento con Rocío Flores, pero lo cierto es que ella nunca había tenido una relación cercana con la joven.

"No he tenido nunca mucha relación con ella, cuando fui a Supervivientes ni siquiera tenía idea de dónde vivía", ha dejado claro. "No le he dicho [a Rocío Flores] el daño que me ha hecho".

Además, Ana María Aldón también ha querido compartir una conversación que mantuvo con su marido poco antes de comenzar la aventura. Y es que, según ha contado, Ortega no estaba muy de acuerdo con su participación en este reality.

"Me dijo: 'No vayas, te pago yo lo que te van a pagar'. Yo le dije: 'No lo estás entendiendo, que me voy como sea. ¡Necesito saber que tengo un valor!'".