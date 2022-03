El hijo pequeño de Ana María Aldón descubre el triste desprecio de Gloria Camila

Ana María Aldón no quería contarle esto a su hijo pequeño, pero hace ya mucho tiempo no mantiene una buena relación con la hija de Ortega Cano, Gloria Camila. Y aunque ahora ha vuelto a salir a relucir la mala sintonía que hay entre ellas, lo cierto es que esta enemistad viene de lejos.

Desde que se hizo pública la opinión de Ana María acerca del duro testimonio de Rociíto, varios miembros de su familia le han retirado la palabra; entre ellos la colaboradora de Ya son las ocho.

Y es que, tal y como publicó hace unos días la revista Lecturas en exclusiva, Ana María Aldón es una de las pocas del clan Jurado-Ortega que cree y respeta a la hija de Rocío Jurado.

Ahora, y después de hacerse pública la fuerte crisis por la que está pasando el matrimonio entre la tertuliana de Telecinco y el torero, el pequeño se ha enterado de un oscuro episodio que justificaría la mala relación que existe entre estas dos colaboradoras de Mediaset.

Durante su última intervención televisiva, Kiko Jiménez ha vuelto a abrir la caja de los truenos.

El exnovio de la hija de Ortega Cano aseguró que sucedió algo entre ellas que supuso un antes y un después en su relación. "La gente va a flipar cuando lo vea".

Ana María Aldón no le perdona este desplante a Gloria Camila

Ana María Aldón nunca se hubiese imaginado que Gloria Camila le haría este feo. Para la diseñadora, sus estudios y su carrera profesional son lo más importante.

Por ese motivo, decidió contar con la ayuda de Gloria para defender su trabajo de final de carrera.

La mujer de Ortega Cano diseñó un elegante vestido de novia que la influencer debía lucir el día de su exposición ante el tribunal universitario. Pero, después de muchos meses de trabajo, sucedió algo que Ana María no esperaba.

Kiko Jiménez acudió al plató de Telecinco con las pruebas que demostrarían el desplante que le hizo la influencer a Ana María pocas horas antes de presentar su trabajo.

"Kiko contó que el trabajo de fin de curso de Ana María era un vestido novia a la medida de Gloria Camila. Y el día de la presentación, Gloria dijo que no iba a darle protagonismo 'a esa' [Ana María Aldón]", contó Jorge Javier en directo.

"Así que, ese mismo día, Aldón tuvo que buscar a otra modelo para que luciera el traje y ajustárselo a última hora", aseguró el presentador.

Tal y como contó el tertuliano, la mujer diseñó este vestido de novia a mano expresamente para Gloria. La intención de la gaditana era que la tía de Rocío Flores fuera la primera en llevar esta pieza tan importante para ella.

"La idea es una pasada", alabaron desde el plató.

"Me acuerdo perfectamente. Llegó ese día y dijo que no quería ir. Los dos íbamos a ir, era un evento, se había convocado prensa y ella dijo que no quería darle protagonismo", aseguró Kiko Jiménez.

"El evento era a las 12 del medio día y a las 9,30, cuando nos levantamos, ella llamó a su padre y le dijo que no va a ir. Ella llamó al padre para que se lo dijera a Ana María Aldón porque no tuvo el valor de llamarla directamente", continúo.

Lo que más le llamó la atención al exnovio de Gloria es que su padre no le dijera nada.

"El padre, en vez de decirle: '¿Cómo que tú no vas? ¡Tú vas porque te has comprometido!', se arrugó y se hizo pequeñito. Ana María se quedó destrozada".