Kiko Hernández evita la tragedia que agobia a los suyos gastando mucho dinero

Kiko Hernández lleva mucho tiempo trabajando en Sálvame y sabe perfectamente a qué personas no debe enfrentarse. Sus enemigos han identificado sus puntos débiles y no dudan en atacarle siempre que hay un conflicto encima de la mesa.

El colaborador está cansado de recibir ciertas críticas, así que ha cortado por lo sano gastándose una alta cantidad de dinero.

Kiko Hernández ha sido acusado de atacar únicamente a los rostros más vulnerables, como por ejemplo su compañera Lydia Lozano. Supuestamente no tiene valor para ponerse a la altura de otros rivales, al menos eso es lo que piensa gran parte del público.

Sus detractores tienen en cuenta esta falta de coraje, por eso critican cada uno de sus pasos, algo que angustia a sus seres queridos.

Kiko tiene una imagen complicada, pero el papel que interpreta en Sálvame no se corresponde con la realidad y juega en su contra. Quiere dar a entender que es un hombre seguro y fuerte, aunque la realidad es bastante distinta.

El antiguo concursante de Gran Hermano es vulnerable y sensible, de hecho ha pedido ayuda a profesionales en más de una ocasión.

Kiko es consciente de que su físico es muy comentado en las redes sociales y hay quien le ataca por no estar conservándose bien. Por eso ha invertido 1.500 euros en un tratamiento estético que pretende rejuvenecer su rostro, se llama lifting facial.

La revista Cuore ha sacado el precio a la luz para demostrar que el comunicador es más presumido de lo que parece.

Hernández está acostumbrado a recibir todo tipo de ataques, pues ha tenido tiempo de cometer cientos de errores. En los últimos tiempos se ha acercado a Rocío Carrasco y piensan que sus intereses son falsos porque en el pasado fue duro con ella. Lo único cierto es que la reina del feminismo ha estado en su casa y conoce a sus hijas Abril y Jimena.

Kiko Hernández ha zanjado el problema

Kiko se siente incómodo cuando el público se ríe de su aspecto físico, de hecho no quiere que en Telecinco se emitan imágenes antiguas. Cuando empezó a trabajar en los medios, después de participar en Gran Hermano 3, lucía un rostro menos favorecedor y no quiere recordarlo.

Recientemente se mostró molesto con Alejandra Rubio porque la joven se burló de su “cara roja”.

Hernández, según informa la revista Cuore, se ha sometido a un tratamiento no invasivo que no está al alcance de todos los bolsillos. Los amigos del colaborador pueden respirar tranquilos, ya no se podrán meter con sus imperfecciones faciales. Le ha costado un dineral, pero ha merecido la pena porque ha bloqueado muchos ataques.

El colaborador de Sálvame ha ganado mucho dinero a lo largo de su carrera, pues nadie puede negar que es un trabajador nato. A pesar de que está bien asentado, no deja de buscar nuevas oportunidades y tiene negocios dentro y fuera de la pequeña pantalla. Hace unos meses se compró una vivienda situada a las afueras de Madrid, en la misma urbanización que frecuenta Rociíto.

Kiko Hernández está obsesionado por la seguridad

Kiko es consciente de que su vida está expuesta y esto genera unos riesgos, por eso hace unas semanas lanzó una clara advertencia. Una publicación sacó a la luz su patrimonio y le tuvo miedo por si algún ladrón planeaba un robo en su vivienda. “Puedo jurar que en mi casa nunca tengo dinero, lo digo por si alguien se quiere pasar por mi casa a horas intempestivas”.

Hernández desveló que había instalado tres sistemas de seguridad distintos, pues lo primero para él es proteger a su familia. No tiene grandes caprichos, así que en su domicilio tampoco hay ninguna joya ni objeto de valor.