Ana María Aldón deja de esconder el problema y confiesa que tiene miedo

Ana María Aldón quiere que el público le conozca por su trayectoria profesional, no solamente por ser la mujer de José Ortega Cano. Por ese motivo ha aceptado el empleo que le han ofrecido en Sálvame: ser una de las diseñadoras oficiales del programa.

Va a vestir a las colaboradoras para un evento que promete ser una revolución y la andaluza ha reconocido un problema serio: el tiempo.

Ana María Aldón es muy profesional y ha hecho un estudio a cada una de las modelos para crear el atuendo perfecto. Es un proceso largo que ha tenido que acortar para cumplir con los plazos de entrega y tiene miedo de no estar a la altura. Confía en su talento, ha estudiado mucho y sabe que causará sensación, pero no puede evitar barajar todas las posibilidades.

Ana María se ha propuesto triunfar en la Sálvame Fashion Week, así que hará todo lo posible para que sus creaciones sean las mejores. Lleva mucho tiempo sin dormir, está completamente entregada y no puede permitirse el lujo de descansar más horas de la cuenta. “Estoy corriendo y sin dormir, pero voy a llegar porque si no llego yo, no llega nadie”, ha explicado.

Aldón ha diseñado vestidos para algunos rostros de Telecinco. Por ejemplo le hizo un modelo a la periodista María Verdoy, de Viva la Vida. Siempre ha recibido críticas excelentes y sabe que en esta ocasión están todos los ojos puestos en ella. Entiende que tiene una gran responsabilidad, por eso no sale de su taller de costura e intenta trabajar lo más rápido posible.

La tertuliana de Viva la vida desveló que su hijo José María había estado enfermo y que ella no había podido estar con él porque tenía demasiado trabajo. Estuvo pendiente de su salud en todo momento, pero desde la distancia, a través del teléfono móvil. Está convencida de que la colección-cápsula que ha diseñado va a ser un éxito, el público se dará cuenta de que es una profesional cualificada.

Ana María Aldón, sorprendida: “Hacer el ridículo”

Ana María Aldón ha tenido un conflicto con Lydia Lozano, quien dio una información sobre ella que no se correspondía con la realidad. La periodista hizo un comentario en publicidad que Kiko Hernández sacó a la luz para intentar generar contenido, ahí empezó el escándalo. La noticia era completamente falsa y tenía que ver con el pasado de la mujer de Ortega Cano.

Aldón sabe que tiene capacidades suficientes para vestir a cualquier mujer, por eso no ha tenido en cuenta el error la colaboradora de Sálvame. Sin embargo, la canaria no se fía de ella y piensa que ha creado un estilo que no va a ser de su agrado. Kiko Hernández ha desvelado lo que piensa su compañera y la diseñadora se ha sorprendido, pues no esperaba que fuese tan incisiva.

Lydia, según cuenta Kiko, ha puesto en duda la profesionalidad de la andaluza asegurando que no le ha llamado para preguntarle sus gustos. La colaboradora niega que este atrevimiento sea cierto y ha prometido que confía en el talento de Aldón.

“En mi vida he dicho que voy a hacer el ridículo. Me ha llamado Valldeperas para decirme si me gustaba el traje, pero yo ni lo había visto. No sé de qué color es y no sé cómo voy a llevar el pelo”, ha explicado la periodista muy alterada.

Ana María Aldón encuentra la solución

Ana María sabe que está participando en la Sálvame Fashion Week porque es diseñadora y no pretende entrar en más escándalos. Por ese motivo ha propuesto algo: llevará el conjunto de Lydia y si ella no quiere ponérselo podrá negarse. Esta actitud ha sido aplaudida por los espectadores de Telecinco, quienes han convertido a Aldón en un rostro muy respetado.

José Ortega Cano sabe que está ilusionada con el proyecto, así que no sería de extrañar que le acompañara el día del estreno. Ana María Aldón tiene miedo porque piensa que ha tenido poco tiempo y el único que la puede tranquilizar es su marido.