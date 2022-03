Ana María Aldón le marca el día clave a Ortega Cano para firmar su divorcio

Ana María Aldón se ha convertido en uno de los personajes más seguidos por la prensa del corazón de nuestro país.

Después de la información que publicó la revista Lecturas en exclusiva, la mujer de Ortega Cano está en el punto de mira.

Hace unas semanas, esta cabecera aseguró que la colaboradora de Telecinco es una de las pocas personas de la familia Jurado-Ortega que cree la versión de Rociíto. Algo que le ha pasado factura.

Parte de su familia no entiende cómo puede comprender las lágrimas de Carrasco después de todo lo que ha dicho de ellos. Y es que el impactante testimonio de la hija de Rocío Jurado le hizo recodar dos traumáticas experiencias que vivió en su pasado.

"Mi padre fue una bestia humana, durante años torturó a mi madre. Mi hermano Fermín y yo nos agarrábamos y nos metíamos debajo de la cama mientras esto sucedía cada día", aseguró durante su participación en Supervivientes 2020.

Un posicionamiento que, sin duda, casi acaba con su matrimonio con el torero. Ahora, Ana María Aldón no está dispuesta a que puedan con ella.

Mostrando una vez más esa fuerte personalidad, la tertuliana ha decidido no callarse más.

El ultimátum de Ana María Aldón a su marido

Ana María Aldón ya no puede más. Después de toda la presión mediática que ha sufrido durante estas últimas semanas, la colaboradora de Telecinco le ha mandado un ultimátum a su marido: o cambia o su matrimonio se va a resentir.

Durante la emisión de Viva la vida, la tertuliana aseguró que quiere experimentar emociones nuevas.

La mujer de Ortega Cano ha decidido aprovechar la vida al máximo junto al diestro, aunque él no está muy conforme con esta decisión.

Uno de los planes que más ilusión le hace a Ana María Aldón es asistir a la celebración de El Rocío. Después de dos años sin poder acudir, la diseñadora está como loca por volver, pero todo apunta a que esta fiesta se va a convertir en un motivo de disputa en el matrimonio.

Según ha podido saber la revista Semana, esta celebración va a suponer un antes y un después en la pareja.

Una persona cercana a la tertuliana ha asegurado que el diestro no tiene ganas de asistir a este evento; algo que su mujer no se ha tomado muy bien.

Además, esta cabecera ha asegurado que Ana María Aldón podría tener dudas sobre su matrimonio. Esta mujer está convencida de que su marido ya no es el mismo que hace unos años. "Se siente sola y tiene miedo a otra depresión", ha asegurado este confidente.

Ana María Aldón, muy dolida con la reacción de Ortega Cano

Ana María Aldón no se puede creer la reacción que ha tenido Ortega Cano tras sus palabras. Después de gritar a los cuatro vientos que necesita experiencias y planes nuevos, la tertuliana ha regresado a Viva la vida muy decepcionada.

"Yo esperaba una reacción, pero no ha habido respuesta. Hemos hablado de todo, pero de esto no", le confesó la diseñadora a Emma García.

Ana María Aldón considera que ella no ha hecho nada malo para que su marido se enfade con ella.

"No considero que haya hecho público un tema que se deba quedar en casa. Yo creo que lo que hablé ha sido consecuencia de sus propias palabras, como el tema de Rocío Jurado".

"No he compartido ninguna intimidad con nadie y no lo haría nunca. Estoy en mi derecho de decirle a mi marido que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos ha dado la vida de disfrutar con nuestro niño", sentenció muy dolida.