David Flores Carrasco debe irse ya de casa tras escuchar las noticias de hoy

David Flores Carrasco no puede más. Aún sigue dando mucho de qué hablar la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno y es que parece que el anuncio de separación no ha servido.

Y eso que se confirmó que el exguardia civil había rehecho su vida con Marta Riesco. Pues ni con esas, la familia de los Flores ha descansado.

| La Noticia Digital

Las cámaras se agolpan en las puertas de sus casas, intentando buscar una declaración que aclare en qué punto está todo. Pero ante tanta incertidumbre, hay algo claro: David Flores no dará nunca ninguna declaración.

David Flores y el sufrimiento que atraviesa

El joven es el pequeño de la casa, por encima de Lola, la hija en común del exmatrimonio. Es el más especial y el vínculo que ambos tienen con él no se compara con nada.

Sin embargo, este silencio no es sinónimo de pasotismo. El joven está sufriendo todo lo que ocurre en su casa por lo que no tuvo más remedio que poner los puntos sobre las íes.

Pidió expresamente a su padre que no hablara mal de Olga Moreno ante las cámaras de televisión. Además, pidió el fin de la gran exposición mediática que estaba llevando a cabo su propia familia.

|

Unos deseos que por el momento se han cumplido. Eso sí, el último que ha pedido parece que no se cumplirá. De hecho, esta petición no ha sentado nada bien a algún bando del mundo del corazón.

David, protagonista del día

Al parecer, David Flores habría manifestado su deseo de seguir viviendo con Olga Moreno. Sin duda una petición que podría ocasionar algún que otro conflicto en la separación de la empresaria con Antonio David.

Y, como era de esperar, aunque esta petición ha sido en petit comité los medios de comunicación rosas se han hecho eco. Eso sí, no a todos los periodistas les ha sentado bien esta petición.

El más crítico ha sido Alessandro Lequio. En un alarde de sinceridad ha asegurado que David siga en casa de Olga “es una solución a corto plazo. David adora a Olga, pero más pronto que tarde Olga debería rehacer su vida”, opinaba.

| GTRES

“Cuando un adulto intenta rehacer su vida tiene más miedo a la reacción de los hijos que un adolescente a sus padres. Me cuesta imaginar la reacción de David si Olga llevase a una pareja a casa", confesaba.

Pero, no conforme con eso, el italiano sentenciaba: David Flores tiene que estar con su padre. Creo que el padre debería asumir esa responsabilidad”. ¿Qué pensará David Flores de todo esto?

Afortunadamente, el joven ha contado con el apoyo de Joaquín Prat que, en directo, ha rebatido la opinión del italiano.

“El amor no depende de una cuestión sanguínea ni familiar. A mí me ha pasado, he querido a gente con la que no tengo lazos de sangre. Más que a algunos con los que sí los tengo”, explicaba.

“Esto creo que es aplicable a todo el mundo”, defendía el presentador de El programa de Ana Rosa.

Sea como fuere, David Flores continúa por el momento viviendo en la casa familiar una que dejó de serlo en el momento en el que Antonio David abandonó la casa.

Los rumores de reconciliación

Aunque todo sigue igual que hace un par de semanas, existían rumores que aseguraban Olga Moreno habría intentado perdonar a Antonio David.

| Trendings

Lo que puso en jaque la relación del exguardia civil con Marta Riesco. No obstante, esto parece que no ha llegado a buen puerto y, por el momento Olga y Antonio David no han vuelto a verse.