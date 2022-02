David Flores Carrasco se entera de porqué su hermana Rocío ha roto con su novio

David Flores Carrasco no gana para disgustos. Después de la ruptura de Olga Moreno y Antonio David Flores, el joven ha tenido que hacer frente a una nueva separación en la familia.

Según ha publicado en exclusiva la revista Semana, Rocío Flores ha decidido poner punto y final a su noviazgo con Manuel Bedmar tras seis años de relación.

Después de hablar con el entorno familiar más cercano a la influencer, esta cabecera ha podido saber cuál ha sido la principal causa de esta ruptura. El motivo no ha sido otro que el desgaste en la pareja, descartando por completo que haya habido terceras personas implicadas

La hermana de David Flores Carrasco está pasando por unas de las peores etapas de su vida, por eso no es de extrañar que todos sus problemas familiares hayan afectado a su relación sentimental.

Aunque parecía que era una de las parejas más sólidas de la crónica social de nuestro país, lo cierto es que la presión a la que está sometida la influencer en la actualidad ha hecho mella en su romance.

Tal y como le han contado fuentes cercanas a la revista, Rocío Flores se habría desenamorado del que, hasta hace unos días, era el amor de su vida.

Sea como sea, una de las personas más perjudicadas (aparte de la propia pareja) ha sido David Flores Carrasco. Para el joven, este ha sido un golpe muy duro del que va a tardar una temporada en recuperarse.

Desde el primero momento, el hijo de Rociíto ha sentido una especial conexión con el novio de su hermana, y no es para menos. Desde que el malagueño entro en la vida de los Flores-Moreno ha sido uno más de la familia.

Era muy habitual ver a David abrazando a su cuñado, paseando con él y con Rocío y dando muestras de una gran complicidad.

David Flores Carrasco conocía los planes de futuro de Rocío y Manuel

David Flores Carrasco siempre ha estado muy presente en la vida de su hermana Rocío, por eso sabe a la perfección todo lo que sucede dentro de esta relación. Lo que no se esperaba es que, de la noche a la mañana, la tertuliana de Telecinco diera este importante paso.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa siempre había tenido muy claro que quería compartir su vida con Manuel Bedmar, hasta el punto de que se había planteado tener hijos con el joven.

Durante su paso por Supervivientes 2020, la hermana de David Flores Carrasco aseguró que le encantaría tener un bebé. "A mi padre le dije que quería otro hermanito, pero me dijo que no. Así que les he dije que o me daban un hermanito o tendrían un nietecito… ¿Por qué te crees que vino Lola al mundo?", confesó en aquel momento.

Pero este no sería el único paso de Rocío y Manuel habrían dado durante su romance. Nada más salir de este reality, la pareja se compró una casa en una de las urbanizaciones más exclusivas de Málaga.

Pero la complicada vida de la influencer comenzó a separar a estos dos jóvenes. El pasado mes de septiembre, la nieta de La más grande y su pareja tuvieron una gran crisis. Y es que la joven se dio cuenta de que se siente mucho más cómoda viviendo en la capital, algo que no le sentó muy bien a Bedmar.

El cuñado de David Flores Carrasco es un chico humilde y muy familiar, y este nuevo cambio de vida en Rocío no termina de encajar con sus planes de futuro.

David Flores Carrasco acude a las redes sociales de su hermana

David Flores se da cuenta de que su hermana ya no presume, como antes, de Manuel Bedmar en sus redes sociales. El poco protagonismo del malagueño en el perfil de Rocío Flores hicieron saltar todas las alarmas.

La última vez que la colaboradora presumió de novio en Instagram fue el 27 de julio de 2021. Siete meses después no ha compartido nada: ni una foto, ni un vídeo, si siquiera un post dedicado al que era el gran amor de su vida.

Esta actitud por parte de la joven provocaron que los primeros rumores de ruptura entre ellos salieran a la luz. Y es que nadie se podía creer que, a pesar de la gran actividad de la hermana de David Flores en las redes sociales, no dedicara ni un segundo a su pareja.