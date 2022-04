Concha Velasco confiesa el dineral que está perdiendo sin que sus hijos hagan nada

Concha Velasco se siente mucho mejor después de cambiar de vida en las últimas semanas. Recordemos que la actriz vallisoletana se retiraba los escenarios en el pasado mes de septiembre y su vida cambió radicalmente en muy poco espacio de tiempo.

Concha Velasco dejó de actuar y se pasaba las horas en soledad en la casa que compartía con uno de sus hijos, pero la artista no podía seguir así. La actriz sufre artrosis desde hace un tiempo, y se vio obligada a cambiar de centro por otro que cuidase de ella las 24 horas del día.

Concha Velasco no estaba cómoda en su anterior centro

Bien es verdad que tras tomar esta decisión consensuada con sus dos hijos, Concha Velasco pasó un par de meses en aquel centro, situado cerca de la Glorieta de Cuatro Caminos en Madrid.

Pero el caso es que a la artista no le acabo de convencer su nuevo hogar. A pesar de estar muy cómoda en la 'suite' que le habían preparado para pasar sus últimos años de vida, la actriz no se encontraba del todo cómoda. No disfrutaba cuando salía a airearse por los alrededores de la residencia.

Ella buscaba una residencia menos urbana, más natural, con espacios más amplios y que contara con un gran jardín para salir a pasear.

El elevado coste de la residencia actual de Concha Velasco

Su sobrina, Manuela Velasco, contaba hace unos días que Concha hace más vida social que nunca, ya que sigue recibiendo visitas.

Sobre el ingreso de su tía en el nuevo centro de mayores, la joven decía que "al principio es un shock y tomar la decisión ha sido muy difícil para mis primos. Pero es que lo necesita, es donde mejor está, y no para de tener visitas. Y yo la he visto tan divertida, tan feliz, tan comunicativa, mi tía es genial", confesaba.

El caso es que Concha ha cambiado el barrio de Tetuán por otro hogar a las afueras de Madrid. Un sitio muy soleado y luminoso, con varias zonas verdes. Una nueva ubicación que ha encantado a la actriz, pero no todo son buenas noticias para ella en los últimos días.

El caso es que este cambio de residencia, que conocimos hace unos días a través de la web Informalia, ha conllevado a Concha Velasco algo inesperado.

Concha Velasco tiene que pagar de su bolsillo 1 800 euros

Hablamos de que la actriz está obligada a realizar un desembolso mensual mayor que el que tenía que hacer frente en la primera de las residencias. Hablamos de un centro, ubicado en Las Rozas de Madrid, que cobra a los residentes una importante cantidad de dinero debido a los servicios que ofrece.

Tal y como publica la citada web, la nueva residencia tiene un precio en torno a los 2 500 euros al mes. Una cantidad más alta que la que le costaba el anterior centro para mayores en el barrio de Tetuán.

El caso es que de este pago mensual, según publica, este miércoles 6 de abril, el portal Informalia, se hace cargo Concha. La vallisoletana pondría unos 1800 euros y el resto lo pagaría AISGE (Artistas Intérpretes, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual).

Hablamos de una entidad que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de los actores. También de los dobladores, bailarines y directores de escena. Hay que decir que su fundación fue presidida en su día por Pilar Bardem, y tras su muerte, ahora la dirige el conocido actor Emilio Gutiérrez Caba.

Veremos si los hijos de Concha, viendo el elevado pago que tiene que ejecutar, ayudan a la veterana actriz para que su cuenta corriente no se vea tan afectada.