Manuela la lía desvelando qué sucede realmente con su tía Concha Velasco

Concha Velasco por fin ha encontrado su sitio. A pesar de llevar tan solo unas semanas instalada en la residencia situada en el madrileño barrio de Tetuán, la actriz ha tomado la decisión de mudarse definitivamente.

Según ha contado su hijo Manuel durante una entrevista en La Mañana de Federico (ES Radio), "se sentía encerrada en una casa de pisos, rodeada de calles, sin más posibilidades que salir en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana".

| Europa Press

Este nuevo centro, situado en la localidad de Las Rozas, se adapta mucho mejor a sus necesidades. Y es que, además de grandes jardines, cuenta con todas las comodidades necesarias para la artista.

"Está regular, gracias a Dios es un sitio estupendo en el que está 24 horas medicalizada".

▶️ Concha Velasco toma una drástica decisión tras las últimas noticias

La última en hablar sobre esta gran artista española ha sido Manuela Velasco. Desde muy pequeña, la sobrina de Concha ha querido seguir los pasos de su tía. Y ahora, con su obra La bella Dorotea recién estrenada, la actriz ha querido desvelar algunos datos sobre la nueva vida de la vallisoletana.

La protagonista de la obra teatral de Miguel Mihura está deseando que su tía acuda al Teatro Español para disfrutar de este clásico de 1963.

| GTRES

"La espero yo y la esperan todos mis compañeros y la espera Amelia Ochandiano, que es la directora de la función, que es una gran admiradora de mi tía. El día que venga quiero estar para ella y creo que todos queremos estar para ella. Pues claro que va a venir", ha asegurado.

Aunque esta no ha sido la única declaración que la sobrina de Concha Velasco ha hecho en relación con su tía.

La joven la ha liado un poco contado un pequeño detalle de su intimidad.

Concha Velasco ya se ha acomodado en su nuevo hogar

A Concha Velasco le ha costado un poco hacerse a su nueva vida, pero al final lo ha conseguido. Desde que sus hijos tomaron la decisión de cambiarla de residencia, 'La chica ye-ye' está mucho más animada.

Y es que la vida en la ciudad no era para ella. Aquel centro, situado muy cerca de Plaza Castilla, se le estaba quedando pequeño. Por ese motivo, sus hijos no se lo pensaron dos veces y buscaron a su madre una residencia mucho más tranquila, alejada de todo el ajetreo de la capital.

Desde allí, la galardonada con un Goya de Honor recibe a sus seres queridos. Ahora, ha sido su sobrina Manuela la que ha dado algunos datos sobre su nueva vida lejos de las tablas.

La actriz siempre se ha mostrado muy comprensiva con la decisión que han tomado sus primos. "Al principio es un shock y tomar la decisión es muy difícil. Para mis primos ha sido muy difícil, pero es que lo necesita y es donde mejor está", ha asegurado en El Mundo.

| Europa Press

A pesar de sus problemas de salud, Concha Velasco no ha perdido su sentido del humor, algo que saca a relucir cada vez que recibe una visita. "No para de tener visitas. Y yo la he visto tan divertida, tan feliz, tan comunicativa... Mi tía es tan genial", ha confesado Manuela.

Según ha desvelado la protagonista a de La bella Dorotea, la vallisoletana ha convertido su habitación en un auténtico camerino. "Ella los recibe en el photocall, 125 fotos que luego nos manda a todos".

Para finalizar, Manuela ha querido contar una divertida anécdota de Concha Velasco en su nueva residencia. Aunque sin darse cuenta, ha dejado al descubierto un pequeño dato de la intimidad de su tía.

"Se hace pis de la risa. El otro día cuando estuve yo creo que, durante la tarde, se hizo pis cinco veces de lo que se reía hablando con las visitas".