Lolita se queda sin palabras al conocer la bronca entre hermanas

Lolita se entera de la discusión que hay entre las dos hijas de Rocío Dúrcal, de la que hace más de tres lustros de su fallecimiento. Fue una cantante española que tuvo muchísimo éxito en México y una gran amistad con Lola Flores, la madre de Lolita. Por eso, la intérprete de Amor, amor está muy agradecida con ella.

Además de cantante, ha sido actriz en películas como La chica del trébol, Amor en el aire, Me siento extraña y La playa del amor, entre otras. Por ello, ha sido una artista muy reconocida por el público español y mexicano durante muchos años.

La vergonzosa actitud de las hijas de Rocío Dúrcal

En motivo del decimosexto aniversario de su muerte, Sony Music está pensando en grabar una película teniendo en cuenta la obra del periodista José Aguilar. El libro es Volver a verte, que trata toda vida de Rocío Dúrcal, tanto la privada como la profesional.

| Antena3

Este hecho estaría atormentando la familia Dúrcal, puesto que ha iniciado el enfrentamiento entre las dos hijas de la cantante, Carmen Morales y Shaila Dúrcal.Diez Minutos ha contado a Lolita que las dos quieren participar en la película para interpretar el papel de su madre. Además, ha añadido que "tanto Carmen como Shaila están haciendo lo posible, por caminos diferentes, para lograr el papel".

Desde un principio, la productora ha tenido la idea de que el papel lo hiciera la hija mayor, Carmen Morales. Sin embargo, al contemplar la discusión, no ha descartado su inclinación de que actúen las dos hermanas, ya que cada una interpretaría dos épocas distintas. Asimismo, la mayor representaría la juventud y la pequeña, Shaila Dúrcal, la madurez.

Lolita, preocupada por el enfrentamiento entre las dos hermanas

Aunque no ha sido el único conflicto que han tenido las dos hermanas, esta nueva discusión ha sorprendido a sus seguidores. Previamente a este hecho, habían pactado la paz entre ellas. Este último mes, Shaila Dúrcal había sido un apoyo fundamental para su hermana mayor con los pequeños baches de su matrimonio.

Sin embargo, esta ayuda ha quedado en el olvido porque ahora las dos hijas vuelven a estar enfrentadas.

| Europa Press

Lolita está muy preocupada por la situación que se está viviendo. La ilusión de ver a la mejor amiga de su madre se le ha ido después de ver la actitud que estaban mostrando las dos hermanas.

Además, la mayoría de los seguidores han dejado de mostrar interés en el debut por la misma razón que la hija de Lola Flores.

La estupenda relación que tiene la familia de Lolita Flores

En cambio, Lolita no tiene estos problemas en su familia. Siempre ha habido rumores sobre ellos, pero rápidamente han salido a la calle para desmentirlos. Del mismo modo, ha ocurrido con su hija Elena Furiase y su sobrina Alba.

Muchos medios de comunicación afirmaban que las dos primas se llevaban mal. Ellas siempre han negado estas palabras, incluso se han enfadado con la prensa.

| GTRES

¡No busquéis el drama donde no lo hay, ni lo ha habido jamás! ¡Solo buscáis el escándalo, panda de embusteros!, comentó la hija de Lolita. En ese momento, la intérprete de El Internado aseguraba su maravillosa relación con la hija de Antonio Flores.

Asimismo, la prensa le preguntó a Alba si sería capaz de interpretar a su abuela, Lola Flores. "No me atrevería y, aparte, creo que yo no soy buen casting porque tengo otra energía diferente. Yo creo que la que más sabe y la que más le ha mamado es mi tía Lolita, ahora mismo todos decimos que es la que más se le parece".