Revelan la verdadera causa del despido de Carlota Corredera y no es lo que se pensaba

Carlota Corredera es uno de los rostros televisivos que más titulares acapara este 2022. Además de por ser uno de los rostros del programa estrella de la televisión (hasta hace poco, por lo menos), es una de las periodistas más reputadas de Mediaset.

Sin embargo, a Carlota Corredera este mes de marzo no le ha traído buenas noticias. El despido de la viguesa ha cogido a todos por sorpresa. Un cese que llegaba tras el adiós de otros dos pesos pesados de Sálvame, como son David Valldeperas y Alberto Díaz.

El caso es que la cúpula de la cadena consideraró que la etapa de Carlota Corredera había llegado a su fin tras 13 años en Sálvame. Bien es cierto que la gallega no saldrá de la cadena, ya que está preparando un nuevo espacio conducido por ella que le genera mucha ilusión.

Carlota Corredera vivió este último año de forma muy intensa, tal y como ella misma reconoció hace tiempo. Eso sí, la defensa a ultranza sobre Rocío Carrasco durante la emisión de la famosa docuserie, le pasó factura a nivel anímico.

Carlota Corredera fue despedida de 'Sálvame' tras 13 años

Muchos fueron críticos con ella, especialmente los que forman la Marea Azul de apoyo a Antonio David, pero la periodista viguesa defendió siempre lo que le parecía justo. Su amiga había decidido hablar y contar todo el sufrimiento que se guardó para sí misma en los últimos 20 años.

Esta semana, una de sus compañeras de la cadena y amiga, Terelu Campos ha hablado de su figura.

Ha aprovechado su post de Lecturas para explayarse sobre ella y los posibles motivos por los que Carlota ha sido despedida. Terelu recuerda, en primer término, cómo ha sido su relación laboral.

"Carlota Corredera me ha dirigido en Sálvame y en el Deluxe y compartimos plató en Las Campos. Es una de las mujeres más entregada en todo lo que hace. Ama su profesión y está muy preparada para ejercerla", comienza la hija mayor de las Campos.

Las claves de la caída en desgracia de Carlota, según Terelu Campos

La colaboradora de Viva la vida no escatima en elogios para describir a su amiga televisiva. "Cuando se ha puesto delante de una cámara tenía tal conocimiento de lo que era estar detrás que le ha sumado mucho. Recuerdo que, cuando yo presentaba el Deluxe, me llamó un día".

"Pequeñita, hoy te vas a hacer un 'poli', pero no te van a pagar. Pues me hice ese 'poli'. Kiko Hernández me hacía las preguntas y ese momento lo recuerdo con cariño", confiesa.

Además, lamenta que se haya tenido una imagen desde fuera distinta a la realidad de su amiga. "Siento que se forjase una imagen de Carlota que pueda perjudicarla, y en su pasión por lo que hace, a lo mejor no se la entendió. Quizás la gente ha sentido que ella se ha podido radicalizar en algunos momentos", prosigue.

"La palabra correcta es pasión por creer y luchar por los derechos de la mujer que aún nos quedan por conseguir". Así define la bloguera de Lecturas a la que fue su directora en varios programas de la cadena.

"Ojalá la vida nos lleve a encontrarnos de nuevo en un mismo barco"

Y es que Terelu confiesa que con ella "he vivido su enamoramiento por su marido, Carlos; su boda y el nacimiento de su hija. Siempre hemos tenido muy buena conexión las dos", expresa.

Además, la colaboradora hace gala de la admiración que siente por la viguesa "como profesional, y me he sentido respetada por ella. Estoy segura de que el público la va a echar de menos, porque se lo ha ganado".

La tertuliana desea que "lo próximo que haga la llene y le dé momentos de felicidad, que esté contenta y disfrute de su familia. Ojalá la vida nos lleve a encontrarnos de nuevo en un mismo barco, en un mismo proyecto y en la misma aventura", concluye Terelu Campos.