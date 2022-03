Carlota Corredera asume su despido de Sálvame y actúa antes de acabar como Paz Padilla

Carlota Corredera lleva mucho tiempo trabajando en Telecinco y tiene contacto con los responsables más respetados de la cadena. Sabe que el final de Sálvame está cada vez más cerca porque el programa ha perdido mucha audiencia y no logra remontar el desgaste.

No quiere acabar como su antigua compañera Paz Padilla, por eso ha trazado un plan con ayuda de su marido Carlos de la Maza.

Carlota Corredera, según informa la revista Diez Minutos, ha montado una productora audiovisual que pretende ser una empresa rentable.

Tiene en mente encargarse de programas que no cometan los mismos errores que Sálvame para que estén el máximo tiempo posible en antena. No es la primera presentadora que hace algo parecido, Ana Rosa Quintana fue una de las primeras en crear escuela.

Carlota sabe que Paz Padilla ha sido despedida porque La Fábrica de la Tele, productora que está detrás de Sálvame, ha perdido la paciencia. Antiguamente el programa reunía a más de dos millones de espectadores, pero en la actualidad apenas alcanza el millón.

Corredera quiere tener un futuro después de su despido, así que ha formado una productora que promete ser su salvación.

Paz ha concedido una entrevista explicando que no tiene nada en contra de Telecinco porque entiende que lo que ha pasado con ella es normal. “Yo soy una trabajadora y cuando trabajas es normal que en algún momento prescindan de ti”, explica la gaditana.

Los espectadores no entienden la decisión de Mediaset y exigen que Carlota siga los mismos pasos.

Carlota Corredera trabaja con su marido Carlos

Carlota no es la única persona de su familia que depende el empleo de Telecinco, su marido Carlos también trabaja en la cadena.

Concretamente es operario de cámara en La Fábrica de la Tele, productora que podría tener los días contados. La presentadora es consciente del peligro y ha decidido montar con una empresa audiovisual con su esposo.

Corredera firmó los últimos papeles, según informa la revista Diez Minutos, el 28 de septiembre de 2021 y su productora ya está en marcha.

La gallega conoce mejor que nadie el funcionamiento del mundo del espectáculo y es posible que cree programas muy atractivos. También cabe la posibilidad de que sus responsables se molesten con ella, pues su empresa no hace más que aumentar la competencia.

Paz Padilla está realmente sorprendida porque jamás pensó que los directores de Sálvame dejarían de contar con ella. Afortunadamente su estabilidad económica no depende de la televisión, pues ha creado negocios completamente rentables.

Carlos de la Maza y su mujer han intentado imitar a la humorista antes de que sea demasiado tarde.

Carlota Corredera afronta los rumores de despido

Carlota es periodista y está pendiente de la información que circula sobre ella, por eso es consciente de que el público está cansado.

Hay mucha gente que exige su despido porque supuestamente ha tenido comportamientos poco acertados. Desde que Rocío Carrasco empezó a trabajar en Telecinco la presentadora alzó la bandera del feminismo y ese atrevimiento no ha sentado bien.

Corredera ha respondido a sus detractores en más de una ocasión y solamente les ha pedido algo: que no le falten el respeto.

Acepta que haya gente que no quiera disfrutar de su presencia en la pequeña pantalla, pero cree que no es necesario llegar a ciertos extremos. Desafortunadamente para ella no cuenta con tanto apoyo como Paz Padilla y la situación es cada vez más preocupante.

Paz no quiere tener conflictos con ninguno de sus antiguos compañeros, por eso no ha hablado mal de ellos públicamente.

Sin embargo, no sería de extrañar que tuviera un mal concepto de algunos, pues no tenía buena relación con todo el equipo. De momento solo sabemos que está asimilando el despido y que no ha pedido la ilusión por el mundo del entretenimiento.