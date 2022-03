Ana Terradillos, la amiga de Ana Rosa Quintana que está harta de su novio

Ana Terradillos se ha convertido en uno de los rostros más importantes de El programa de AR. Desde que 'La reina de las mañanas' tuvo que abandonar su puesto de trabajo para luchar contra su cáncer de mama, la periodista se ha convertido en una de sus sustitutas.

Y aunque ya la hemos podido ver, en alguna ocasión, reemplazando a su jefa durante sus vacaciones, lo cierto es que ahora su relevancia dentro del programa es aún mayor.

| EP

Patricia Pardo, Joaquín Prat y Ana Terradillos han conseguido formar el tándem perfecto. Y es que, gracias a sus diferentes caracteres y a su buena coordinación, han conseguido que este matinal de Telecinco siga funcionando a la perfección.

Si por algo se caracteriza esta presentadora es por la naturalidad que muestra ante la cámara. A la vasca nunca le ha importado contar públicamente algunas anécdotas de su vida personal.

El pasado 23 de noviembre de 2021, Ana Terradillos no pudo más y estalló en directo contra su pareja. Durante la emisión de aquella mañana, la periodista y el resto de sus compañeros analizaron cómo las empresas modifican sus precios de cara al Black Friday.

Y es que, como se ha podido comprobar en varias ocasiones, muchos negocios inflan los precios de sus productos para volver a rebajarlos durante este día tan esperado por los consumidores.

Ana Terradillos está harta

Ana Terradillos no puede aguantar más esta situación. Desde hace un tiempo hay un problema familiar que le está distanciando de su pareja.

Durante la emisión de El programa de AR del pasado 23 de noviembre, la presentadora no pudo esconder más las discusiones que mantiene con su pareja por culpa de un robot aspirador. Ha sido, precisamente, la comparativa de este producto la que ha provocado que toda la verdad saliera a relucir.

| Mediaset

Para mostrar cómo las empresas hinchan los precios antes del Black Friday para luego rebajarlos durante este día, Beatriz Archidona, una de las redactoras del programa, llevó unos ejemplos al plató; entre los que se encontraban este nuevo aparato de limpieza.

Fue en este momento cuando Ana Terradillos no pudo ocultar lo mucho que odia este nuevo invento. "Tengo uno, me tiene frita, mi chico está todo el día con el robot... ¡Y hace un poquito de ruido!", aseguró la periodista.

Tras analizar este caso en particular, su compañera le animó a cambiar su robot aspirador por uno nuevo. "Si te animas a comprar, ya sabes…", le recomendó entre risas. "No, yo no, yo ya tengo uno, no quiero más robots", le respondió sin pensárselo dos veces.

| Mediaset

Tan harta está de él que, mientras regresaba a la mesa central, Ana Terradillos no pudo evitar contar algo que le había pasado recientemente. "Mi cargador se lo comió el robot ayer, creía que había sido la perra y no, ¡ha sido el robot!".

Esta anécdota provocó las risas de sus compañeros, que no tardaron en preguntarle si se trababa de otro mensaje para su chico. "Pues sí, otro mensaje para mi chico, estoy harta de ese robot, que hace mucho ruido y a mi perrita le da mucho miedo", espetó cansada de esta situación.