Jaime de Marichalar, bloqueado por el hombre que pone en peligro la relación especial

Jaime de Marichalar, el exmarido de la infanta Elena de Borbón, ha logrado rehacer su vida después de estar vinculado a la Familia Real.

Se ha convertido en una de las personas más influyentes del país y supuestamente es el responsable de los últimos éxitos de su hija. Victoria Federica, Vic para los amigos, ha empezado una relación con el mundo de los influencers y todo iba bien hasta que ha ocurrido algo.

Jaime de Marichalar disfruta de una formación estupenda y tiene grandes conocimientos que están ayudando a Victoria Federica. La joven se ha propuesto ser una persona influyente y lo está consiguiendo, éxito que muchos expertos atribuyen al exmarido de la infanta.

Nadie podía imaginar que un hombre pusiera en peligro la estabilidad profesional de Vic en un momento tan decisivo.

| GTRES

Jaime es consciente de que su hija está siendo bastante cuestionada y más desde que el programa Socialité realizara una investigación sobre ella.

El citado espacio televisivo asegura que los grandes influencers no se toman en serio a Victoria Federica. El estilista José Fernández, más conocido como Josie, ha corroborado que a la hija de la infanta Elena le queda un largo camino por recorrer.

Jaime es un hombre completamente discreto que nunca ha organizado ningún revuelo, así que todo hace pensar que no se pronunciará al respecto.

El portal Informalia asegura que está detrás de gran parte de los méritos de Vic como persona influyente. El problema es que cada vez tiene que luchar con más enemigos y el último es bastante famoso: Josie, colaborador de La Sexta.

Jaime de Marichalar, sorprendido por el último ataque

Jaime mantiene una vinculación bastante estrecha con empresas de lujo que se dedican a la moda, por eso disfruta de grandes conocimientos.

Está ayudando a Victoria en todo lo que puede, pero no contaba con que tendría que luchar contra rostros televisivos. Josie ha comparado a la nieta del rey emérito con la conocidísima Kim Kardashian y la joven ha salido perdiendo.

| Europa Press

Marichalar se habrá quedado sin palabras al escuchar al colaborador de La Sexta, aunque no invertirá su tiempo en molestarse con él.

“Victoria Federica está en preescolar de la influencia y Kim Kardashian ya es doctora, hay años luz”, comenta Josie en el programa Zapeando. Este comentario ha puesto en peligro la relación laboral de Vic con el mundo de Instagram, pues el estilista tiene mucha repercusión.

El exmarido de la infanta Elena es un referente para gran parte del público, de hecho sus estilismos han causado un auténtico furor.

Según ha salido publicado, los responsables de la Familia Real no estaban cómodos con él cuando vestía terminados trajes. Sin embargo, el antiguo duque de Lugo jamás tuvo miedo a sus detractores y siempre ha exhibido con orgullo sus estilismos.

Jaime de Marichalar ha derrotado a sus críticos

Jaime comenzó su relación con la infanta Elena en un momento bastante bueno para la Casa Real, pues la institución generaba mucho respeto.

Sin embargo, hubo periodistas que se saltaron las normas y que le criticaron sin ningún pudor comparándole con Iñaki Urdangarin. El paso del tiempo ha demostrado que Marichalar ha llevado una trayectoria bastante más modesta y eso ha sido su mejor defensa.

| GTRES

El padre de Victoria trabaja para marcas de lujo como Loewe o Manolo Blahnik, así que puede ayudar bastante a la influencer. Ahora solo falta que las redes sociales se den cuenta de que la nieta del rey Juan Carlos no tiene malas intenciones.

“Quiero mostrarme para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se difunde de mí no es la verdadera”, declara la joven en la revista Elle.

El antiguo duque de Lugo luchará contra todos los que pongan en peligro la estabilidad de su hija, pues es un padre de primera categoría. Mientras tanto, la prensa ha convertido a Victoria en una estrella y no hay evento que se precie al que no esté invitada. Ella no se siente cómoda con tanto protagonismo, de hecho ha protagonizado más de un desencuentro con los reporteros.