El desafortunado reproche de Asraf a Isa Pantoja por lo que ha hecho en televisión

Isa Pantoja está pasando por una auténtica montaña rusa de emociones. Tras la demoledora entrevista de su hermano, la influencer ha visto como su carrera televisiva ha sido impulsada.

Aunque es una de las colaboradoras más habituales de El programa de Ana Rosa, hace unas semanas la hija de la tonadillera recibió una importante propuesta laboral.

Después de romper su contrato con Kiko Rivera por sus polémicas declaraciones, Secret Story decidió aprovechar el tirón mediático y fichó a Isa Pantoja para que entrara dentro del reality.

La influencer aceptó el reto y entró a La casa de los secretos para convivir, durante una semana, con los concursantes de esta edición de anónimos. Durante este tiempo, la tertuliana ha sido una parte fundamental de la prueba semanal.

Nada más salir de Secret Story, Isa Pantoja ha decidió celebrar junto a su chico su regreso del reality. Mientras disfrutaban de un buen banquete, Asraf le ha hecho un impactante reproche a su prometida.

En una historias de su cuenta de Instagram, el modelo no se lo ha pensado dos veces a la hora de destacar el gran cambio físico que ha experimentado su novia después de formar parte de la familia de Secret Story.

"¡Con qué hambre ha venido mi cari de La casa de los secretos! Has venido más delgada, ¡eh! Estás más delgada, pero bueno…", ha asegurado el joven.

Pero lejos de tomarse mal este comentario, Isa Pantoja le ha dado toda la razón. "He adelgazado, si", le ha respondido ella mientras disfrutaba de la gastronomía mexicana. "Tendrás que comer un poquito más", le ha aconsejado su chico, con un tono entre cariñoso y repelente.

Isa Pantoja, destruida por su propio hermano

Isa Pantoja no ha empezado con buen pie este 2022. Por eso no es de extrañar que la joven haya experimentado importantes cambios en su físico, y mucho más después de ver cómo su imagen pública ha sido, nuevamente, manchada por su hermano.

Hace unas semanas, Kiko Rivera concedió una entrevista a Lecturas en la que no dejó en muy buen lugar a la tertuliana de Telecinco.

Tal y como contó el marido de Irene Rosales, en una ocasión, Isa Pantoja estuvo a punto de acabar con su vida. "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas". Además, aseguró que "solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema. No la considero mi hermana".

Y a pesar de que ya han pasado varias semanas de esta polémica entrevista, lo cierto es que las palabras de su hermano han hecho mella en su estado mental. "Me ha anulado un poco", confesó días después.

Isa Pantoja y sus planes de futuro junto a Asraf

Isa Pantoja tiene muy claro cómo quiere que sea su futuro, y Kiko Rivera no está en él. Tras conocer lo que el DJ piensa de ella, la influencer y su prometido han tomado la decisión de tacharle, tanto de sus vidas como de su lista de invitados.

"Ahora mismo tengo claro a los que no invitaría. De mi familia, a los que no tengo relación y a mi hermano tampoco. No procede", aseguró la colaboradora nada más entrar por la puerta de Secret Story.

Para Isa Pantoja, la oportunidad que le ha dado Zeppelin TV ha sido muy importante, ya que fue precisamente dentro de esas cuatro pareces, donde conoció al gran amor de su vida. "Aquí estuve dos semanas, pero lo que dieron de sí... De aquí me llevé a mi novio".

No hay duda de que para la influencer, Asraf Beno es un pilar fundamental en su vida. Tanto es así, que está pensando en ampliar la familia.

"Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez. Es una cosa que me gustaría. Me gustaría formar una familia con Asraf y, aunque ya tengo, me gustaría tener otro niño".