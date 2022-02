Diego Arrabal y la peligrosa obsesión que preocupa a Virginia, su misteriosa mujer

Diego Arrabal ha trabajado duro para convertirse en un profesional de primera categoría y lo cierto es que ha cumplido su objetivo.

Es el mejor paparazzi del momento y maneja información importante sobre los famosos más relevantes de la crónica social. Lleva mucho tiempo delante y detrás de las cámaras, así que conoce a la perfección el funcionamiento del mundo del espectáculo.

Diego Arrabal ha impuesto sus normas y no está dispuesto a cruzar ciertos límites que podrían no tener retorno, por eso es tan estricto.

Actualmente colabora en el programa Viva la Vida, pero hace unos años era la estrella de Sálvame, el espacio más potente de Telecinco. El fotógrafo decidió abandonar el formato porque una de sus compañeras puso en peligro algo importante: su privacidad.

| Mediaset

Diego es muy celoso de su intimidad y no consiente que ningún tertuliano ponga sobre la mesa temas que considera controvertidos. Belén Esteban habló de Virginia, la mujer y madre del hijo de Arrabal, en Sálvame y este tomó una decisión importante: abandonar el programa. Pensó que lo más acertado era retirarse de la primera línea mediática porque no quería dañar a su esposa.

Diego es bastante responsable y prudente, pero su obsesión por la privacidad le ha jugado una mala pasada en más de una ocasión. Su mujer Virginia se ha convertido en una persona misteriosa y esto no le beneficia porque no hace más que aumentar el interés.

Todo el mundo quiere saber más cosas sobre la persona que comparte su vida con el paparazzi más importante del momento.

Arrabal siempre ha sido muy honesto y tiene una conexión importante con sus seguidores, así que les comunicó lo que sentía. Utilizó sus redes sociales para dejar claro que no volvería a pisar el plató de Sálvame, decisión que le ha hecho perder dinero. Sin embargo, para él es mucho más importante el bienestar de su familia, especialmente el de su hijo de 7 años.

Diego Arrabal recibió una advertencia: “No hables”

Diego se caracteriza por ser un polemista libre, tiene una opinión clara sobre los temas del momento y no teme en expresar lo que siente.

Lleva trabajando mucho tiempo en el mundo del corazón y se ha dado cuenta de que el marido de Belén Esteban es una persona potente. Estamos hablando de Miguel Marcos, quien ha posado delante de los medios en más de una ocasión.

| Telecinco

El colaborador ha intentado transmitir información de Miguel Marcos, pero Belén le ha frenado en seco y una vez fue bastante tajante. “Yo no me meto con tu mujer Virginia porque no vende su vida, Miguel tampoco, así que no hables así de él”, le dijo Esteban.

En ese momento Arrabal tomó una decisión: abandonar Sálvame y no regresar nunca al programa, ni como invitado.

“He comunicado a la dirección y producción de los programas Sálvame Diario y Sálvame Deluxe mi decisión de no colaborar en ninguno de los programas. En la vida no vale todo y me veo obligado a tomar esta decisión. Están siendo vulnerados tanto mi honor como mi intimidad personal y familiar en estos últimos días en Sálvame”, escribió el fotógrafo.

Diego Arrabal exige respeto y protección

Diego está obsesionado con mantener a su familia al margen de los medios y esta fijación le ha traído más de un problema. Los espectadores quieren saber quién se esconde detrás de Virginia, la misteriosa mujer que le ha robado el corazón.

Sin embargo, el colaborador se niega a abrir las puertas de su vida y exige que sus directores respeten su decisión.

El paparazzi no solamente ha tenido problemas con Belén Esteban en Sálvame, también hubo otro escándalo que le apartó del programa. Le relacionaron con la periodista Gema López, algo que ambos protagonistas negaron en rotundo.

Este rumor todavía sigue circulando por los pasillos de Telecinco, pero nadie se atreve a hablar del mismo.