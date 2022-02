Isa Pantoja molesta y alucinando con la pregunta más incómoda que le lanzan en directo

Isa Pantoja ya es una más dentro de Secret Story. Desde que la influencer entró en La casa de los secretos como parte de la prueba semanal, se ha sentido muy arropada y querida por todos los participantes de este reality.

Durante su estancia, la joven ha compartido con los concursantes algunas confidencias de su vida más íntima. Pero no ha sido hasta el final cuando la hija de la tonadillera se ha sentido algo incómoda con una de las preguntas que le han formulado.

| Telecinco

Para finalizar su paso por la casa de Guadalix, la VIP ha sido invitada a entrar en 'el cubo', donde le esperaba Toñi Moreno. Durante el debate de este domingo, 20 de febrero, la prometida de Asraf Beno ha querido compartir con los seguidores del formato cómo ha vivido ella esta experiencia.

Pero, sin duda, la pregunta que le ha formulado la presentadora del formato ha sido lo que más nerviosa ha puesto a Isa Pantoja.

Isa Pantoja se abre con la audiencia de Secret Story

Isa Pantoja no tiene muy claro cuál será su futuro. A pesar de estar estudiando la carrera de Derecho y de haber sorprendido a toda su familia con sus excelentes calificaciones, la joven quiere esperar a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.

Antes de su salida de Secret Story, la gaditana le ha hecho una pregunta algo comprometida. "¿Cómo dibujas tu entorno familiar y tu vida dentro de tres años, por ejemplo?".

Aunque es un periodo de tiempo muy amplio, Isa Pantoja tiene claro que quiere darle un hermanito al pequeño Alberto. "Dentro de tres años me gustaría ser madre otra vez. Es una cosa que me gustaría. Ya la tengo, pero me gustaría tener otro niño".

Aquí es donde Toñi Moreno ha metido la pata hasta el fondo, con una pregunta a medio camino entre incómoda y absurda.

"¿Con Asraf?". La cara de Isa era un poema, cosa que Toñi ha visto enseguida y ha rectificado. "Qué pregunta más absurda", a lo que Isa sonreía nerviosa.

| GTRES / Telecinco

Pero este deseo lo ve algo lejano, ya que en la actualidad está muy volcada en sus estudios y no quiere que nada se interponga en su futuro. "Quiero terminar mis estudios, y después ver lo que puedo hacer", ha asegurado la influencer.

"Es una cosa que quiero hacer sí o sí, pero no sé que camino tomaré en un futuro. También depende mucho", ha dicho a continuación.

Tenemos que recordar que Isa Pantoja compagina sus estudios en Derecho con su trabajo en televisión y, aunque no quiere que sus intervenciones públicas sean para toda la vida, siempre va a estar muy agradecida por la oportunidad que le han dado.

"También te digo, la tele me ha dado muchas cosas buenas, pero si finalmente decido ejercer de lo mío será absolutamente por vocación", ha aclarado la colaboradora de El programa de AR.

Isa Pantoja ha conseguido emocionar a su prima

Isa Pantoja no sabía que su prima Anabel iba a estar escuchando todo desde el plató de Secret Story. La pasión y el amor con el que la joven ha hablado de su vida han conseguido emocionar a la exmujer de Omar Sánchez.

"Tu prima Anabel está muy emocionada con todo lo que estás diciendo", le ha asegurado la presentadora desde las instalaciones de Mediaset España.

| Mediaset

"Me gusta lo que veo y lo que oigo. La envidio mucho porque creo que nos ha dado muchas vueltas a todos", ha asegurado Anabel con lágrimas en los ojos.

"Ella ha conseguido lo que yo siempre he soñado: tener una familia. Me he llevado una sorpresa con lo del otro niño porque Alberto [junior] para mí es mi vida entera".

Finalmente, la colaboradora de Sálvame ha asegurado que se siente muy orgullosa de Isa Pantoja. "Me alegro de que piense así, quiera estudiar, desvincularse y vivir de lo suyo", ha confesado. "Me emociono porque la envidio mucho. Le deseo lo mejor de la vida. Te quiero".