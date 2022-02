Hugo Fuertes, el novio joven de Antonio Rossi que le ha salvado de todos sus traumas

Hugo Fuertes, modelo y bailarín de profesión, era una persona anónima hasta que empezó una relación sentimental con el periodista Antonio Rossi.

La pareja publicó una fotografía que evidenciaba el romance en las redes sociales para evitar especulaciones, pues ninguno está interesado en el escándalo. Los seguidores del colaborador de Telecinco se quedaron sin aliento, pues este comportamiento es poco usual en él.

Antonio Rossi tiene por costumbre ser bastante discreto, aunque en los últimos tiempos ha cambiado de opinión y ha hecho confesiones interesantes. En una de sus últimas intervenciones públicas desveló que había superado un episodio completamente traumático.

Una mujer con problemas mentales se obsesionó con él y no paró hasta identificar a todos los miembros de su familia.

| Gtres

Hugo Fuertes ha conseguido que Antonio olvide los problemas que tuvo en el pasado y han formado un equipo indestructible. Pasan mucho tiempo juntos: hacen viajes, disfrutan de celebraciones, organizan cenas e idean escapadas románticas. El modelo está completamente integrado en el grupo de amigos del periodista, por ejemplo tiene buena relación con María Patiño.

Antonio Rossi ha roto su norma de oro y de un tiempo a esta parte publica contenido personal en sus redes sociales.

El colaborador se siente orgulloso de su pareja y quiere que sus seguidores le conozcan mejor, por eso habla de él de forma pública. Algunos expertos en crónica social han estudiado la vida de Hugo y lo cierto es que han descubierto cosas realmente interesantes.

Hugo ha trabajado en el mundo del espectáculo, concretamente ha sido un bailarín de primera categoría, pero ya está retirado. Según ha salido publicado, decidió apartarse de la profesión para dedicarse a otros asuntos, aunque la danza sigue presente en su vida.

Él mismo ha confesado en su cuenta de Instagram que baila siempre que puede, a pesar de que no lo hace de forma profesional.

Antonio Rossi es el primer chico de Hugo

Hugo Fuertes ha ganado mucha popularidad en las redes sociales desde que está saliendo con el colaborador de Telecinco. Por ese motivo se sintió en la obligación de dar determinadas explicaciones y dejar claro lo que le estaba sucediendo.

Aseguró que nunca había estado con un hombre, pero que Rossi le había hecho cambiar de parecer.

“Hasta ahora he estado con chicas, pero ha llegado Antonio y eso no cambia nada (bueno sí, que me hace más feliz que antes). No hay que ser una cosa u otra porque yo me enamoro de las personas, no del sexo. Muchos de vosotros veis un evento de todo esto, yo lo veo una normalidad”, escribió el joven modelo en sus redes sociales.

Fuertes tiene 24 años y se ha convertido en un personaje bastante famoso, de hecho Telecinco ya ha transmitido información sobre él. Según la citada fuente, trabaja en la empresa familiar llevando la página web y las redes sociales, campo en el que está especializado.

El joven ha recibido muchas ofertas televisivas, pero habrá que esperar un tiempo para verle en la pequeña pantalla.

Hugo Fuertes podría concursar en Supervivientes

Antonio Rossi se ha liberado, ha perdido el miedo y ya no tiene problemas para hablar de ciertos aspectos de su vida. Es posible que el periodista tenga más presencia en Telecinco en los próximos meses, pues su novio podría concursar en Supervivientes. Él se ha pronunciado al respecto: “Las pruebas las bordaría, pero quien me conoce sabe que no puedo con los bichos ni con la suciedad”.

Antonio está encantado con su novio, se ha convertido en su gran apoyo y están en el mejor momento de la relación.

Según muestran en sus redes sociales, el noviazgo está muy afianzado y siempre que pueden pasan tiempo juntos. Ambos están ocupados, pero saben encontrar la fórmula para disfrutar el uno del otro.