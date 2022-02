Isa Pantoja anuncia la ruptura definitiva y emociona a Asraf Beno al explicar el motivo

Isa Pantoja se ha convertido en la cara más amable de su familia, pues ha demostrado que siempre está dispuesta a ayudar. Actualmente está al lado de su madre Isabel Pantoja, quien sigue sin entender que la joven esté enamorada de Asraf Beno. El modelo ha tenido muchos problemas con la tonadillera y continúa sin ganarse su confianza.

Isa Pantoja está atravesando un momento realmente delicado porque su hermano Kiko Rivera ha desvelado uno de sus grandes secretos. El DJ aseguró en la revista Lecturas que Chabelita intentó “cortarse las venas” y que él lo impidió dándole un golpe. La colaboradora de El programa de Ana Rosa no ha entrado a confirmar ni desmentir la información, pues considera que es un tema privado.

| Mediaset

Isa está decepcionada porque siempre ha intentado estar cerca de Kiko, entre otras cosas porque fue su único referente paterno. No entiende el motivo por el que Rivera le guarda tanto rencor, así que ha tomado una decisión que está siendo muy aplaudida. Ha pensado que lo mejor para ella es alejarse de su hermano de forma temporal y está medida ha salpicado a alguien sorprendente.

Isa asegura que no tiene ningún tipo de relación con su cuñada Irene Rosales, postura que ha sorprendido a los espectadores de Telecinco. Nadie esperaba esta ruptura, pues Irene había demostrado ser una persona sensata capaz de frenar a Kiko Rivera en los momentos importantes. Sin embargo, Chabelita asegura que lleva mucho tiempo sin saber nada de ella.

Asraf Beno se ha quedado mudo al escuchar a su novia en el programa Viva la Vida, espacio en el que ha anunciado al ruptura. La hija de Isabel Pantoja asegura que el trato entre ella e Irene Rosales es nulo, pero no le guarda rencor. “No se ha puesto en contacto conmigo, ni un mensaje ni nada”, desliza en un tono bastante sosegado.

Isa Pantoja emociona a sus seres queridos

Isa asegura que no tiene nada en contra de su cuñada Irene, pues entiende que esta se haya posicionado al lado de Kiko Rivera. “El problema no va con ella, es normal que apoye a mi hermano y ha tomado una posición respetable”, explica en Viva la Vida. Sus declaraciones han sido aplaudidas por todos los colaboradores, especialmente por Raquel Bollo.

| La Noticia Digital

Asraf Beno está de acuerdo con Raquel Bollo: Chabelita ha experimentado una evolución favorable en los últimos años. “Has dado un cambio brutal y has aprendido muchísimo porque opinas sin hacer daño y yo me siento orgullosa”, declara la colaboradora. La hija de la tonadillera ha agradecido este gesto y ha prometido que no entrará en guerras innecesarias.

La joven Pantoja se ha alejado de Irene Rosales porque no quiere tener más discusiones con Kiko ni crear ninguna crisis. Los expertos en crónica social aseguran que esta postura es “muy madura” y ella insiste en que quiere estar tranquila. “Irene no tiene que intervenir porque es una cosa de mi hermano y mía”, desliza en el plató de Emma García.

Asraf Beno, preocupado por Isa: “Todo pasará”

Isa Pantoja cuenta con el apoyo de su novio Asraf, a pesar de que nadie apostó por esta relación. Los inicios fuero realmente complicados, pero los problemas son cosa del pasado y el modelo se ha convertido en su gran aliado. Está molesto con su cuñado Kiko Rivera porque ha hecho daño a Chabelita y la situación es bastante alarmente.

Raquel Bollo, íntima amiga de la familia Pantoja, piensa que “todo pasará” y entiende que la hija de la cantante esté destrozada. “Sé que estás viviendo un momento duro porque sé la admiración que le has tenido siempre a tu hermano”, le ha dicho Raquel. La joven vivirá este proceso al lado de Asraf, algo que tranquiliza a sus seres queridos.