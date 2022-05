Rafa Nadal confirma que sufre una enfermedad incurable

Rafa Nadal ha hecho saltar las alarmas después de lo que sucedió ayer a última hora de la tarde en el Masters 1000 de Roma. El caso es que Rafa Nadal hincó la rodilla frente a Denis Shapovalov tras sufrir problemas físicos durante todo el encuentro.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Especialmente, Nadal se resintió del pie, y es que el balear sufre de forma crónica la osteocondritis del escafoides o síndrome de Müller-Weiss. Una dolencia que le acompaña desde que empezó su carrera deportiva, pero que, con los años, ha empeorado de forma alarmante.

"Juego porque me hace feliz, pero el dolor me quita esa felicidad. Vivo tomando muchos analgésicos solo para poder entrenar todos los días y no puedo seguir así por mucho tiempo. No pretendo estar en perfectas condiciones, solo espero poder salir al campo", desveló el marido de Xisca Perelló en la rueda de prensa tras el partido ante el canadiense.

Alarmante situación de Rafa Nadal a 10 días de Roland Garros

Nadal empezó el choque de octavos de final con buenas vibraciones, y se llevó por delante a Shapovalov en el primer set. Pero, a partir de ese momento, todo cambió.

| GTRES

"Hacia la mitad del segundo set sentí mucho dolor en el pie. No estoy lesionado, soy un jugador que vive con una lesión", lamentó el 10 veces ganador en Roma.

"Lo negativo y más duro para mí hoy es que honestamente empecé a sentirme jugando mucho mejor. Empecé el partido jugando mucho mejor", sostuvo un Nadal que describió como "frustrante" un problema que le impide "muchos días" incluso entrenar con normalidad. "Desde que volví, con el pie ha sido complicado", ha dicho este jueves.

Así, el de Manacor tendrá poco más de una semana para solucionar este grave problema para poder jugar en Roland Garros de forma competitiva. Y es que el Grand Slam parisino es, sin duda, el gran reto de la temporada.

"Lo primero que tengo que hacer es no tener dolor para entrenar. Es cierto que durante Roland Garros voy a tener a mi médico allí conmigo. Eso a veces ayuda porque puedes hacer cosas", desveló el bueno de Nadal.

▶️ Rafa Nadal dice basta y le confiesa a Xisca que no quiere saber nada

¿Qué es el síndrome de Müller-Weiss?

El problema físico de Nadal está englobado como una enfermedad rara, incurable, inoperable y degenerativa. Siempre la arrastrará y el balear es consciente de la grave situación que le puede acarrear seguir forzando el pie durante más tiempo.

| Telecinco

El manacorense padece el síndrome de Müller-Weiss en el escafoides del pie izquierdo. Se explica como una falta del riego sanguíneo que genera la muerte (necrosis) del hueso.

La enfermedad suele surgir en el hueso bajo del cartílago de la articulación. Si se detecta de forma prematura, el movimiento de la articulación se recupera al 100%, pero los episodios de dolor aparecen cada cierto tiempo.

La única solución para que Rafa Nadal pueda competir

Este es un tipo de osteocondritis que se da en adultos, algo más en las mujeres y en postura bilateral (el exterior y el interior del tobillo).

| Europa Press

Los enfermos que la padecen sufren mucho dolor, sumado a la deformidad del hueso. Y acaba en forma de coma con "protusión dorsal o medial y colapso de la porción lateral", cuenta a 20minutos el doctor David Lopez Capapé. Así, esta dolencia puede acabar derivando en una artrosis.

Como posible solución, habría que fijar la articulación y bloquearla, impidiendo el movimiento. Por lo que en el caso de un deportista de élite no puede llevarse a cabo.

Por ello, Nadal no tiene más remedio que tomar medicamentos antiinflamatorios, descansar cuando pueda y fortalecer la musculatura general de la zona.