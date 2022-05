Bertín Osborne ya no puede esconder más qué pasa con Fabiola Martínez

Bertín Osborne siempre ha intentado que su vida privada no trascienda a los medios de comunicación. Pero esto es algo que casi nunca ha conseguido.

Desde que se hizo pública su separación de Fabiola Martínez, ambos se han convertido en dos de los personajes más perseguidos por la prensa del corazón de nuestro país. Tanto es así que, cada cosa que hacen o dicen se convierte en noticia.

| GTRES

Ahora, Bertín Osborne ya no puede esconder más la verdadera relación que mantiene con la madre de sus dos hijos pequeños. Y es que, a pesar de sus diferencias, tanto el presentador como la modelo han conseguido tener una buena sintonía.

Aunque su matrimonio se rompió hace más de un año, ambos han seguido trabajando codo con codo en La Fundación Bertín Osborne, su proyecto solidario con el que pretenden ayudar a todas las familias con personas dependientes a su cargo.

Y ha sido, precisamente, durante la presentación de la app +Family cuando Fabiola ha confesado la verdadera relación que mantiene, a día de hoy, con el empresario.

Bertín Osborne no quiere esconderlo más

Bertín Osborne está muy emocionado con el nuevo proyecto solidario que ha llevado a cabo junto a su exmujer.

Este jueves, 12 de mayo, el cantante se ha reunido con Fabiola para dar la bienvenida a +Family, una nueva aplicación que ofrecerá un servicio integral y gratuito de asistencia a las familias que tengan a su cargo a personas con discapacidad.

Esta nueva herramienta digital pretende mejorar "el clima familiar para que repercuta positivamente en la persona con discapacidad".

| Gtres

Durante este evento, las cámaras de Europa Press han tenido la oportunidad de hablar con la expareja de Bertín Osborne, que no ha tenido ningún problema en aclarar cómo es su relación con el padre de sus hijos.

Visiblemente molesta por no darle el protagonismo a su nuevo proyecto, Fabiola ha decidido responder, de una vez por todas, a esta pregunta que parece que no deja dormir a más de uno.

"Estamos haciendo un súper trabajazo, hemos invitado a un montón de entidades, aquí está colaborando todo el mundo y, ¿con qué os vais a quedar? Con la foto de Bertín y Fabiola en el photocall el día de la fundación", lamentó la venezolana.

La modelo ha asegurado que su relación con Bertín sigue siendo muy buena, como ya ha dicho en diferentes ocasiones. "Aunque no veáis la foto juntos, la relación, la sintonía no es la misma porque ya no somos pareja, pero sí el poso que han dejado todos los años que hemos pasado juntos", ha asegurado la presidenta de la fundación.

La exmujer de Bertín Osborne aclara otro polémico tema

La expareja de Bertín Osborne no ha querido dejar pasar la ocasión para aclarar otro de los rumores que se han generado en los últimos días.

El pasado 5 de mayo, el presentador de Mi casa es la tuya ofreció un concierto en la ciudad de Madrid y claro, cómo no podía ser de otra forma, este evento no estuvo exento de polémicas.

| GTRES

Varios medios de comunicación apuntaron a que Fabiola Martínez decidió no acudir a esta velada tan especial para su exmarido; algo que, según ella, no es cierto.

"Yo sí estaba. De hecho, en el público había unas personas venezolanas que le pidieron que por favor cantara Venezuela y él dijo: 'se lo dedico a Fabiola que está por aquí'. Yo estaba en uno de los balcones con mi hijo Carlos".

Además, quiso aclarar si su hijo cantó o no con su padre. "Carlos no cantó, cantó un coro… Yo no sé de dónde ha salido eso. Bertín sí que hizo referencia a que el coro del disco lo hizo con Carlos, pero Carlos no está acostumbrado a ponerse delante de un montón de gente".